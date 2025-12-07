Pistas blancas y temperaturas bajas: el Pirineo inicia la temporada de esquí "por todo lo alto"

"El año pasado llegué y vi todas las montañas verdes y marrones, y pensé: pero si yo he venido aquí a esquiar", afirma Vinyet Massó, profesora de esquí en la Vall d'Aran y guía de montaña. El año pasado subió de Vacarisses, su pueblo, en el Vallés Occidental, para comenzar la temporada el 2 de diciembre y la primera excursión fue con zapatillas de trail running. No empezó a trabajar hasta dos semanas después porque las estaciones seguían cerradas por falta de nieve.

Este 2025 ha subido el día 3, el miércoles, con la sensación de que "ya iba tarde" y la primera excursión ya fue con los esquís. La temporada ha comenzado por todo lo alto y las nueve estaciones de esquí alpino de Catalunya ya están abiertas desde esta semana.

La estación de Masella, en la Cerdanya, fue la primera del estado y de todo el Pirineo en abrir sus puertas, el miércoles 26 de noviembre. El año pasado no abrió hasta después del puente de diciembre. Este año llegan al puente con 27 pistas abiertas de un total de 65, con 36 kilómetros de 74.

"Existe la leyenda de que siempre se abre tarde. 30 años atrás se acostumbraba a abrir alrededor de Navidad, pero estamos hablando del pleistoceno. Desde que tenemos nieve producida abrir en noviembre está dentro de la normalidad", explica Ramon Boter, portavoz de la estación. En 2017 abrieron el día 10 de noviembre. En 2018, el día 1. En 2019, el 13. En 2020, el 14 de diciembre. En 2021, el 26 de noviembre también.

Boter dice que la nieve producida se estrenó en 1994 y permite alargar la temporada, para beneficio de los clientes y del territorio. Añade que son "muy optimistas" con este puente y estas Navidades en concreto y con esta nueva temporada en general porque "hemos arrancado con nevadas, pero sobre todo con mucho frío, más del normal". La temperatura y la humedad son claves para poder producir nieve.

El mejor inicio

En el mismo sentido Marta Alaña, responsable de prensa de la estación de Baqueira Beret, reivindica que es el mejor inicio de temporada desde 2019 en calidad y en cantidad de nieve. Que hacía tiempo que no se podía abrir tan "a lo grande". El año pasado inauguraron el 12 de diciembre y este, el sábado 29 de noviembre.

Los últimos no han sido "años de grandes nieves", aunque sí de récords de afluencia de gente para la estación porque "aquí se invierte mucho en la 'innivación' [producción] de nieve", cuenta mientras observa por la ventana de su despacho como sigue cayendo nieve. Es la estación del estado con más superficie esquiable: 173 kilómetros. Ya han abierto 80 pistas de 130.

El presidente de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern, David Samper, enfatiza que es "sin ninguna duda" el mejor inicio de temporada desde la pandemia y la sequía. "El optimismo es bestial". La última temporada fue más difícil: se tuvieron que cancelar las competiciones del mes de diciembre, incluso pruebas internacionales, y solo se pudo disputar un 50% del calendario catalán de esquí de fondo y un 75% del calendario de esquí alpino. Las licencias de esquí han crecido de 10.000 a 12.000 de un noviembre al otro.

Esta ilusionado porque hay "mucha nieve", pero sobre todo porque ha hecho frío "en los sitios donde tiene que hacer frío": "El negocio de la nieve está en las grandes ciudades porque es donde vive la mayoría de la gente. Que haga frío en Barcelona es lo que hace vender más 'forfaits' de temporada y es lo que hace invertir más en esquís y en hoteles".

La nieve y los esquiadores cubren las laderas de la estación de Baqueira-Beret / .

Este viernes abrió la estación del Port del Comte y el jueves ya lo habían hecho cinco de las seis estaciones de la marca Pirineu365, gestionada por la empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya: Boí Taüll, Espot, Port Ainé, Vall de Núria y Vallter 2.000.

La Molina ya había abierto el fin de semana pasado. La marca Pirineu365 estrena esta temporada el FlexiPass, un 'forfait' con una suscripción anual de 15 euros que permite acceder a las seis estaciones con el mejor precio diario e ir acumulando descuentos hasta el punto de dejar de pagar a partir del día 17 de esquí.

Optimismo

Andreu Velilla, responsable comercial de la estación de Boí Taüll, señala que es "la mejor temporada de las últimas cinco o seis" y que comienza con unas condiciones "fantásticas". El año pasado se perdió el puente de diciembre y casi las Navidades, "una putada para una estación de esquí", algo "muy grave", "tremendo", pero después se produjo "una remontada brutal" que permitió "alargar" la temporada. Al final fue la segunda mejor de las últimas diez con los números en la mano.

Carol Torres, directora comercial y de comunicación de Vallter, comparte este "optimismo". La estación más oriental y más cercana al mar de Catalunya celebra esta temporada su 50 aniversario.

A pie de pista, Oriol Mestres, guía de alta montaña y profesor de esquí, celebra que estos días el teléfono no para de sonar y que incluso ya ha agotado las plazas para alguna salida de esquí de montaña de enero. "El año pasado a estas alturas no se había inscrito casi nadie", reconoce. El inicio de temporada fue "pésimo" porque "un año sin hacer la Purísima y Navidades te deja cojo".

Vivió los primeros meses con "un punto de angustia": "Esta es nuestra fuente de ingresos. Y si no hay nieve no trabajas". "Con el cambio climático cada vez hay menos nieve y la temporada cada vez es más corta porque empieza más tarde y acaba más pronto. Nuestro trabajo tiene los días contados", escupe Mestres. "Este año se respira un aire diferente", añade. También sonríe Massó: "Subir a las pistas y ver que está todo blanco es brutal".