El padre de Lamine Yamal, contenido por los miembros de seguridad en el Betis- Barça: “Ha estado provocando al público”

Yago de Vega ha explicado en Carrusel Deportivo, de la Cadena SER, unos incidentes en la grada de La Cartuja protagonizados por el padre de Lamine Yamal, que habría tenido un enfrentamiento con parte de la afición del Betis. En las imágenes, difundidas por la emisora, se aprecia la intervención del personal de seguridad del estadio para calmar la situación.

Según la información de la Cadena SER, el padre de Lamine Yamal se encuentra ubicado en una zona rodeada de seguidores béticos. Testigos consultados por el programa, situados a escasos metros, aseguran que durante el partido ha realizado varios gestos hacia el público local y que, siempre según su versión, en algunos momentos habría llegado a provocar a aficionados del Betis.

Esa actitud habría encendido los ánimos de parte de la grada, generando reproches y momentos de tensión alrededor de su localidad. En uno de los vídeos a los que ha tenido acceso la SER se ve con claridad cómo un miembro de seguridad del estadio se dirige hacia él para pedirle calma y tratar de contener la situación antes de que pudiera ir a más.

De acuerdo con el relato de Yago de Vega en Carrusel Deportivo, la escena ha llegado a preocupar a algunos aficionados presentes en la zona, que temían que el incidente derivara en algo mayor. No obstante, las mismas fuentes consultadas por la Cadena SER señalan que, con el paso de los minutos, el ambiente se ha ido enfriando y la situación ha quedado finalmente bajo control.