Guti defiende la privacidad de Lamine: "Que haga lo que quiera, nadie se tiene que meter"

José María Gutiérrez 'Guti' ha concedido una entrevista al diario AS en la que repasa la actualidad del fútbol, empezando por el desempeño de Xabi Alonso en el Real Madrid actual, siguiendo por sus años en el conjunto blanco, e incluso ha hablado del Barcelona y de jugadores como Lamine o como Raphinha. El que fuera centrocampista blanca se ha pronunciado sobre diversos aspectos futbolísticos y algunos que no tienen que ver con lo que ocurre en el césped.

En defensa de Lamine

El de Torrejón, que siempre fue muy controvertido por su vida lejos del campo, quiso defender la intimidad de un Lamine Yamal del que se ha cuestionado su vida privada lejos del césped. "Es el mundo en el que vivimos, hay muchas redes sociales. Hay mucha gente con teléfono que te saca al minuto. Todo el mundo habla y opina. Es un chaval joven que juega al fútbol muy bien. Cuando tiene su vida privada hace lo que quiere. Nadie se tiene que meter. Hay que respetar", señalaba Guti.

El madridista elogió también a Lamine en lo futbolístico y habló de las comparaciones con jugadores como Maradona, Messi o Cristiano: "Le veo un grandísimo jugador y como un potencial Balón de Oro, pero me estás hablando de tres jugadores que son los mejores del mundo. Maradona ganó el Mundial de México sin tener una gran selección y Messi y Cristiano por meter 50 goles durante diez años. Eso va a ser muy difícil que lo logre cualquiera. Veo más cerca de conseguirlo a Kylian que a Lamine".

Gutiérrez habló de su pasado y su convivencia con los diferentes entrenadores que tuvo: "Como jugador discutí con todos mis entrenadores. Cuando he sido entrenador me he arrepentido de muchas cosas que hice como futbolista. Al final el jugador solo piensa en sí mismo, cuando no le pone se cabrea con el entrenador. Cuando eres entrenador sabes que las cosas son complicadas".

Sorprendido con Xabi

Y también analizó cómo están siendo estos primeros meses de Xabi en el banquillo madridista: "Me ha sorprendido. Creo que hay más ruido fuera de lo que de verdad ha debido pasar dentro. Conociendo a Florentino, cuando apuesta por un entrenador lo hace hasta el final. Por lo menos en el 90% de las veces. Creo que Xabi es un grandísimo entrenador al que hay que darle tiempo. Venimos de un año malo y está haciendo las cosas bien. Hay que darle tranquilidad. Se está hablando excesivamente mal de él cuando es un grandísimo entrenador. Lo ha demostrado en el Leverkusen y lo va a demostrar en el Real Madrid. Estoy convencido que va a hacer grandes cosas aquí.