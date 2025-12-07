La Guardia Civil detiene al ladrón de la bicicleta de 25.000 euros de Jorge Martín

El piloto madrileño Jorge Martín es, sin duda, una de las personas que más desea que acabe cuanto antes este, para él, maldito 2025. ‘Martinator’, que no ha podido pelear durante todo este año por repetir el título de MotoGP alcanzado, en 2024, en una dura pugna con el italiano Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, ambos a los mandos de una Ducati, ha sido torturado por las lesiones durante toda esta temporada, ha perdido el cetro a manos de un arrollador Marc Márquez e, incluso, en el último Gran Premio de la Comunidad Valencia, en el trazado Ricardo Tormo, de Chester, le robaron una de sus piezas más queridas, su preciosa, lujosa, sofisticada y personalizada bicicleta Pinarello Dogma, un objeto que no tiene valor, precisamente por todas las especificaciones que luce.

Ahora se acaba de conocer que el Equipo de la Polícia Judicial de Ribarroja (Valencia) en coordinación con el Puesto Principal de Majadahonda han concluido la investigación de ese robo con la detención de un delincuente, de 44 años, que, al parecer con permiso penitenciario, tuvo acceso incomprensiblemente al ‘paddock’ de Cheste y robarle tan preciado objeto a ‘Martinator’, abriendo la bodega de su ‘motorhome’.

Jorge Martín, en su bicicleta Piranello personalizada. / EL PERIÓDICO

El punto de partida de la investigación de la Guardia Civil fueron unas imágenes captadas por una cámara de video instalada en la gasolinera pegadita al trazado de Cheste, donde se ve al ladrón con la bicicleta haciéndose pasar por un componente de una escudería del Mundial.

“El robo”, explica una de las personas que trabaja con Martín, “se produjo el domingo por la tarde, cuando ya todo el ruido del gran premio se había apagado y la gente estaba preparándose para acudir a la gala del Mundial. El ladrón sabía perfectamente lo que buscaba pues había un montón de bicicletas de otros pilotos por allí y solo se llevó la de Jorge. Incluso dentro de la bodega del ‘motorhome’ de Jorge había otras cosas, que ni tocó”.

La bicicleta Pinarello de Jorge Martín podría ser un capricho de un loco aficionado al ciclismo o de un coleccionista. Recientemente, Tadej Pogacar donó una de sus bicicletas del Tour-2025 para una subasta benéfica y se adjudicó por 160.000 euros.

Martín, según ha podido saber El Periódico, aún no ha recuperado su bicicleta personalizada y con las mejores piezas de las que dispone el fabricante de Treviso (Italia). Es evidente que se trata de un objeto cuyo valor en el mercado podría alcanzar los 25.000 euros pero que, al tratarse de una bici especial, muy especial, podría ser un capricho de cualquier aficionado y/o coleccionista y, por tanto, alcanzar mayor valor.

‘Martinator’ como todos, todos, los pilotos de MotoGP y la inmensa mayoría del centenar de profesionales que compiten en el Mundial de motociclismo son unos auténticos locos de las bicicletas, liderando, sin duda, esa locura el veterano Aleix Espargaró, amigo íntimo de Martín, con quien sale por Andorra para entrenarse. Todos los pilotos, el jueves por la mañana, repasan el circuito en el que van a competir el fin de semana con sus poderosas motos a los mandos de sus sofisticadísimas y carísimas bicicletas.