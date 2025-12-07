El Girona protagoniza una broma de mal gusto ante el Elche: "Ha sido un completo desastre"

Seguramente el Girona habría perdido igualmente el partido. Cargado de bajas y con un espíritu competitivo dudoso, los de Míchel perdían 1-0 al descanso ante un Elche superior que había llegado más y mejor. No hizo falta que el Elche pisara el acelerador para hacer el segundo, sino esperar a que Gazzaniga empezara su show particular. En un día para olvidar, el portero argentino se convirtió en el protagonista negativo del partido cuando se vistió de actor cómico y, con dos errores impropios de la categoría, entregó el partido al Elche. Primero se tragó un centro-chut de Rafa Mir y, poco después, regaló el tercero al mismo delantero en un error en la salida de balón. En conjunto, una película de terror para el Girona, que ve cómo los brotes verdes mostrados las últimas semanas en Liga se han marchitado de golpe. Sí, había muchas bajas y faltaba Ounahi, pero la imagen del equipo este domingo fue calcada a la de principios de curso, con las palizas de Rayo (1-3), Villarreal (5-0) o Levante (0-4). Un mazazo que duele a la confianza de un equipo que hoy se ha visto totalmente sometido por el Elche. “Un completo desastre”, decía Iván Martín al final del partido. No le faltaba razón.

Pese a la mejora de resultados y sensaciones —al margen de la eliminación copera— en las últimas jornadas de Liga que habían dado cinco puntos de nueve contra Alavés, Betis y Real Madrid, el Girona llegaba a Elche igual de apretado por la situación en la clasificación. Unas urgencias acumuladas que le obligaban a rascar algo positivo y no volver de vacío. El objetivo principal era lograr la primera victoria a domicilio de la temporada que llenara el depósito de confianza y confirmara la línea ascendente del equipo. Aun así, el panorama de bajas complicaba la empresa para Míchel, que vio cómo Arnau Martínez no se recuperaba de la gripe y cómo Rincón, también enfermo, tampoco podía ser titular. Así, el técnico tuvo que recolocar a Francés en el lateral derecho y situar a Blind, que salía de una lesión, en el eje. La difícil tarea de suplir al sancionado Ounahi recayó en Asprilla, que formó línea de mediapuntas con Tsygankov y Bryan Gil.

Un arranque fatal

Delante, un Elche tranquilo, decidido a llevar a cabo su plan de partido con la posesión del balón como bandera. Los primeros minutos hacían temer lo peor para los gerundenses, que veían cómo los locales tenían y hacían lo que querían con la pelota hasta plantarse en el área de un Gazzaniga que salvó un remate claro de Febas. En un cuarto de hora inicial temible, Vítor Reis y Blind salvaron dos centros laterales de lo más peligrosos. El Girona achicaba agua y Míchel habría pedido un tiempo muerto si hubiera podido. Poco a poco, el equipo respiró con balón e incluso tuvo la ocasión de adelantarse en un remate de Tsygankov que Peña desvió a córner. Con todo, la primera parte era de claro color franjiverde. Y más lo sería cuando la defensa rojiblanca empezó a hacer de las suyas. Primero Gazzaniga y después Witsel perdieron balones de muchísimo riesgo sin que hubiera castigo. El mazazo llegaría en una acción por la derecha entre Núñez y Varela que aprovechó la pasividad de los gerundenses para hacer el 1-0 con un disparo fuerte y colocado, pegado a la base del palo de Gazzaniga.

El 1-0 no era injusto viendo las prestaciones de unos y otros. Aun así, el Girona podría haber llegado al descanso con el marcador igualado si Vanat, Bryan Gil o Álex Moreno hubieran llegado a un centro delicioso de Tsygankov. No lo hicieron por centímetros.

El panorama era gris. Y viendo los pocos efectivos que había en el banquillo, costaba ser optimista. Y menos todavía cuando, en la reanudación, empezaría el show de Gazzaniga. El argentino, ex portero del Elche, se tragaría un disparo seco en su palo en la primera acción de la segunda parte. El partido se ponía más cuesta arriba que nunca y Gazzaniga se encargaría de sentenciarlo. El argentino regalaría el tercero a Rafa Mir en una jugada de risa, en un intento de pase a Reis que hundiría definitivamente al Girona.

Ahora sí, ya no había nada que hacer. Tocaba protegerse, abrir el paraguas para evitar que la herida fuera mayor y dosificar a jugadores importantes. Míchel retiró del campo a Witsel y Vanat para dar entrada a Lemar y Joel Roca. Por la cabeza del técnico en ningún caso pasaba la opción de remontar el partido. Incluso Josan tuvo el cuarto gol en sus botas después de que Lemar perdonara el tanto del honor gerundense. El partido estaba visto para sentencia y el Girona se marchaba a casa bien caliente.