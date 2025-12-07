Ferran Torres bate al mejor Ferran nunca visto

Anda el Barça planeando la sucesión de Lewandowski, un ‘nueve’ de toda la vida que vino al Mediterráneo a demostrar que el gol no se oxida ni con el paso de los años. Anda el Barça rastreando el mercado (Haaland es una utopía, Julián Álvarez ha perdido este curso la magia que tenía y Harry Kane, él sí, podría ser un nuevo Lewandowski), mientras Ferran Torres, el ‘nueve’ traído de Inglaterra en un mercado invernal de diciembre de 2021, entre murmullos de desaprobación y sospecha, va enterrando todo debate.

Primero de presente y luego quién sabe si de futuro porque Deco, el director deportivo azulgrana, tiene claro que no toca obsesionarse con la búsqueda de un goleador de renombre, entre otras razones porque no hay dinero para ir a buscarlo.

Y Ferran, mientras tanto, está batiendo al mejor Ferran Torres nunca visto antes. El que se exhibió en la pasada temporada cuando firmó 10 goles en las 27 jornadas de Liga que disputó en su primera temporada con Flick.

En la segunda campaña con Flick, ha dinamitado esos registros amparado en una fórmula simple -"soy un chico joven que trabaja con constancia y disciplina", dijo tras llevarse a su casa el balón con el que el Barça goleó al Betis el pasado sábado en La Cartuja- que le han elevado a otro nivel.

Ferran Torres celebra su 'hat trick' frente al Betis en La Cartuja. / AP

Los susurros han desaparecido. ¿Las sospechas sobre el segundo fichaje más caro de la segunda era de Laporta? También. Se siente el exdelantero del City, por quien el Barça invirtió 55 millones de euros, con tal autoridad futbolística que sobrevuela por encima de la presión, sin importarle que el dueño de ese hogar -Lewandowski- lo esté mirando desde el banquillo.

Y él, sin arrogancia alguna en sus palabras, pero con una convicción asombrosa, va dejando hechos irrefutables. "¿11 goles en Liga? A mí este dato no me dice nada, yo ya sabía que podía hacer esto: ser titular en el Barça, luchar por un puesto aquí y vamos a por más", proclamó tras abatir al Betis.

Equipo joven y con un Flick valiente

En Sevilla, y con un equipo insultantemente joven (media de edad de 22,9 años) como valiente -Flick prescindió del polaco, Raphinha y de De Jong- e inusual -sorprendente la apuesta, nada entrenada, pero sí pensada de sacar a Lamine Yamal de la banda derecha para colocarlo "como 10", según recordó el técnico alemán-, Ferran se convirtió en la gran estrella del Barça.

Tipo certero. Tres primeros remates a puerta, tres goles. Y en cada uno de ellos dejó un mensaje. En el 1-1 (m. 10.28) se adelantó a la defensa bética simbolizada en la llegada tardía de un superado Bartra para firmar un tanto de viejo ‘nueve’.

En el 1-2, apenas 30 segundos más tarde de que se pusiera el balón en movimiento por parte del conjunto andaluz (del m. 11.50 al 12.20), convirtió en oro un preciso centro de un zurdo (Roony), que usó la derecha para detectar la llegada de Ferran.

Ferran Torres celebra su tercer gol al Betis en el estadio de La Cartuja. / Julio Muñoz / EFE

Pero la tarde, maravillosa tarde el exfutbolista del Valencia, todavía no había terminado. En el 1-4, recibió en la frontal del área, amansó la pelota y golpeó con fiereza (m. 38.11) y suerte porque la trayectoria quedó desviada por la bota de Bartra para despistar a Álvaro Valles.

O sea, tres goles en un impecable ejercicio de puntería para el que no necesitó ni estar media hora sobre el irregular césped de La Cartuja. Una lección de puro ‘nueve’ para alzar la voz y firmar una estadística imponente: 11 goles lleva Ferran en las 16 primeras jornadas.

Una cifra que jamás había alcanzado en su carrera como futbolista profesional, lo que revela que a su crecimiento -tiene 25 años y está viviendo su quinta temporada de azulgrana- no se le adivina límite porque ha ido añadiendo registros nuevos a su juego.

El 'nueve' que amenaza el espacio

No son solo los goles que anota -en total alcanza 13, siendo ya su segunda mejor temporada de la historia, a tan solo seis tantos de igualar su registro más brillante, pero esta aún a inicios de diciembre- sino cómo entiende el juego que pide Flick. Es un delantero que amenaza al espacio hasta instalarse en la espalda de los centrales rivales sin que ellos se percaten. Bartra y Natan podrían explicarlo bien.

Lamine Yamal festeja con Ferran Torres, que marcó tres goles al Betis en La Cartuja. / Cristina Quicler / AFP

Es un tipo que inyecta un compromiso optimista en la presión, además de conectar bien con Roony, intervino en dos de sus tres goles, y sentirse feliz rodeado por Pedri, uno de sus mejores amigos del vestuario, y Lamine Yamal.

Es, en teoría, el suplente, pero es valioso. Pero él jamás se siente suplente porque no tiene carácter de secundario. "La confianza es muy importante en un goleador. Ferran la tiene y siempre está donde tiene que estar", certificó Flick, el entrenador que ha creado el paisaje adecuado para que Ferran haya batido ya en la Liga al mejor Ferran.