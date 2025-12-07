Épico doblete de Alba Vázquez (plata) y Emma Carrasco (bronce) en un brillante Europeo

No pudo tener mejor cierre la delegación española en este Europeo de piscina corta disputado en Lublin (Polonia). Alba Vázquez (Huelva, 24 de febrero de 2002) y Emma Carrasco (Lleida, 31 de diciembre de 2005) firmaron un épico doblete en la final de los 400 estilos. Vázquez se llevó la plata (4:29.57) y Carrasco, el bronce (4:31.27) en una carrera conquistada por la polaca Justina Kozan, superior en la parte final del crol, y que se coronó nueva campeona continental con un registro de 4:28.56 minutos.

Son las primeras medallas en un campeonato absoluto para Alba Vázquez (oro mundial junior también en 400 estilos en 2019) y Emma Carrasco (oro europeo junior en la misma prueba en 2022), que asoman con muchísima fuerza en el panorama internacional, con el sueño de los Juegos de Los Angeles de 2028 entre ceja y ceja. Sus marcas personales en Lublin avanzan un nuevo tiempo para ellas y su irrupción real en un escenario siempre complicado.

La natación española, tras la decepción en los pasados Juegos Olímpicos de París, ha vuelto a irrumpir con fuerza en este Europeo de piscina corta. Dejan los españoles Polonia después de haber conquistado cinco medallas (tras icho años de sequía). Además de las de Alba Vázquez y Emma Carrasco, el implacable Carles Coll (siete récords de España en este campeonato) se colgó el oro europeo en los 200 braza, Carmen Weiler hizo lo propio en el 200 espalda, y también salió campeón el renacido Hugo González, campeón en los 200 estilos.

También dio un decidido paso al frente el joven catalán de 17 años y residente en Sitges Luca Hoek, que este domingo igualó su propio récord de España en los 50 libres (21.08), y que concluyó sexto.

Laura Cabanes, mientras, fue sexta en el 200 mariposa. En cuanto a María de Valdés y Ángela Martínez lograron ser quinta y sexta respectivamente en el 1.500 libre.