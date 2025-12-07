Elena Congost hace historia en su regreso a la competición en València: "No corría desde los Juegos de París"

Una semana antes de que Elena Congost (Barcelona, 1987) volviera a volar este domingo en la Maratón de València, se le iluminaba la cara al ser consciente de que volvería a competir. De que salir adelante e insistir con sus entrenamientos, tal y como siempre hizo durante su carrera deportiva, merecerían la pena.

La atleta paralímpica barcelonesa, a quien en los Juegos de París le arrebataron la medalla de bronce por querer socorrer a su guía, y después de pasar durante el último año momentos muy duros a nivel personal, protagonizó una carrera memorable por el circuito valenciano. Junto a su nuevo guía, Roger Sans, concluyó con un tiempo de 2:54:36. Es la segunda mejor marca de siempre en su categoría de discapacidad visual (T11/T12), la mejor del año y, sí, nuevo récord de Europa.

No competía Congost desde el 8 de septiembre de 2024, día en que su antiguo guía, Mia Carol, lastrado por los calambres, estuvo a punto de derrumbarse a escasos metros de la meta. Episodio que provocó que los jueces les negaran la medalla de bronce al aceptar la protesta del equipo japonés. El próximo 23 de marzo, de hecho, un tribunal ordinario de París celebrará una vista por la querella presentada contra el Comité Paralímpico por el equipo jurídico que defiende a Congost.

El agradecimiento

"Roger [su nuevo guía] me lo puso muy fácil. Fuimos bien", admitía la atleta paralímpica a este diario horas después de llegar a la meta. Estaba exultante. No es para menos. Sueña con poder disputar la maratón de los Juegos Paralímpicos de Los Angeles en 2028.

Nacida con una atrofia en el nervio óptico, Congost es una de las grandes referentes mundiales del atletismo paralímpico. De hecho, con 15 años ya estaba disputando los Juegos de Atenas, paso previo a la plata en 1.500 metros de los Juegos de Londres en 2012, y su oro en el primer maratón paralímpico femenino de los Juegos de Río de 2016. Luego llegaría su parón para ser madre de cuatro hijos, y aquella experiencia en París que nunca la hizo detenerse. Sin haberse probado frente a otros corredores de alto nivel desde entonces, Congost, que en los últimos meses también ha tenido que tratarse de un tumor en el nervio óptico, se demostró que ella tenía razón en seguir luchando. Que los sueños siguen estando a su alcance.