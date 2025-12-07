Carrera del GP de Abu Dhabi, en directo: Max Verstappen mantiene el Mundial al rojo vivo

El Mundial de Fórmula 1 de 2025 se decidirá en la última carrera del año, el GP de Abu Dhabi, este domingo 7 de diciembre (14h DAZN). El piloto de McLaren Lando Norris llega líder con 12 puntos de ventaja sobre el de Red Bull, Max Verstappen, y con 16 respecto a su compañero de equipo Oscar Piastri. Los tres tienen opciones matemáticas al título, pero Lando es el único que depende de sí mismo.

Toda la actualidad de la carrera, en directo: