En Directo
Fórmula 1
Carrera del GP de Abu Dhabi, en directo: Max Verstappen mantiene el Mundial al rojo vivo
Alonso y la batalla por el Mundial: "Lo veré por la tele, como todo el mundo"
El Mundial de Fórmula 1 de 2025 se decidirá en la última carrera del año, el GP de Abu Dhabi, este domingo 7 de diciembre (14h DAZN). El piloto de McLaren Lando Norris llega líder con 12 puntos de ventaja sobre el de Red Bull, Max Verstappen, y con 16 respecto a su compañero de equipo Oscar Piastri. Los tres tienen opciones matemáticas al título, pero Lando es el único que depende de sí mismo.
Toda la actualidad de la carrera, en directo:
Suscríbete para seguir leyendo
Lando Norris necesita terminar en el podio
Para que Lando Norris se convierta esta tarde en campeón del mundo necesita quedar en una de las tres primeras posiciones. Y eso no ha ocurrido este año en tan solo seis ocasiones: Arabia Saudí, Canadá, Holanda, Azerbaiyán, Las Vegas y Qatar.
Fernando Alonso, sexto en la parrilla
"Hoy es un día para disfrutar. No hay nada por perder ni estamos luchando por nada concreto", ha dicho el piloto español que saldrá en sexta posición a los micrófonos de DAZN. "El objetivo es quedar por delante de Haas y Sauber", ha dicho.
Una carrera llena de VIPS
El circuito de Yas Marina acoge este último GP con una presencia de VIPs extensa. Ana de Armas, Ronaldinho... El desfile por el paddock parece una alfombra roja.
Así saldrán los pilotos
Todo listo en Yas Marina
Los monoplazas ya están preparados en el circuito de Abu Dhabi en Yas Marina. La de hoy será una carrera crucial porque actualmente hay tres pilotos con opciones al título. Por el momento, el piloto de McLaren Lando Norris llega líder con 12 puntos de ventaja sobre el de Red Bull, Max Verstappen, y con 16 respecto a su compañero de equipo Oscar Piastri. Hoy podría pasar cualquier cosa.
- Tebas emprende acciones legales contra los futbolistas por sus protestas por el Villarreal-Barça de Miami
- El expresidente del Club Laietà dice en el juzgado que los pagos del Barça por las molestias de las obras fueron legales
- El Real Madrid declara la guerra al Barcelona: 'Vamos a ir hasta el final
- Sorteo del Mundial 2026, en directo | Última hora de la ceremonia: bombos, grupos y cruces de España y resto de selecciones
- El Inter de Messi lucha por el título estadounidense en la despedida de Busquets y Alba
- El Barça también se disculpa por el deficiente catering de la caótica tarde del Alavés
- El Barça en el que nadie creía se lleva por delante al Betis
- El partido de LaLiga EA Sports entre el Betis y el Barça, en directo