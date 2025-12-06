Sira Martínez, la amazona chic hija de Luis Enrique

Amazona con aspiraciones olímpicas, imagen de varias marcas e hija de Luis Enrique y la economista Elena Cullell, Sira Martínez (Barcelona, 2000) aprendió pronto que vida no hay más que una y vale la pena aprovecharla al máximo. La prematura muerte de su hermana menor, Xana, a quien recordaba esta semana en sus redes sociales a propósito del que hubiera sido su 16 cumpleaños –falleció en 2019, víctima de un osteosarcoma– le hizo cobrar conciencia de la fugacidad de la existencia. Aunque también está graduada en Turismo, no dudó en refugiarse en la que siempre había sido su pasión, los caballos: al cabo de pocos meses ganaba el Campeonato de España Jóvenes Jinetes, lo cual le aportó una inyección de alegría y supuso un hito en su carrera deportiva. Ahora entrena unas cinco horas al día bajo la dirección del jinete olímpico brasileño Pedro Veniss, con los ojos puestos en los Juegos de Los Ángeles 2028. Muy competitiva, recuerda que la hípica es un deporte singular que se sustenta en una relación de confianza con el caballo, una conexión que se construye día a día cuidándolo, montándolo y, en esencia, pasando tiempo con él.

Hogareña por lo demás, Sira Martínez tiene también como afición la moda. Con un estilo confortable y elegante, ha protagonizado campañas para Silbon y ha colaborado con firmas como Hermès y Dior, además de ser portada de revistas como ‘Woman’. Su gran pasión son los bolsos, y guarda en el armario icónicos modelos de Louis Vuitton, Prada o Jacquemus. Rozando los 400.000 seguidores en Instagram, sigue los pasos de la ‘influencer’ María Guardiola, hija de Pep Guardiola. Al igual que sus padres, ellas también son amigas y este verano dejaron testimonio gráfico en sus redes de su paso por Ibiza, junto con la también amazona María Comella. En lo personal, Sira Martínez fue pareja del delantero del FC Barcelona Ferran Torres, y también se la ha relacionado con el futbolista Robin Le Normand.

Patrona de la Fundación Xana, que honra la memoria de su hermana y ayuda a niños y niñas con enfermedades graves y a sus familias, recogió el otoño pasado el prestigioso Premio Sócrates que se concede en el marco de la ceremonia del Balón de Oro de manos de la Princesa Charléne de Mónaco. “En mi familia creemos que Xana está con nosotros espiritualmente. Estoy convencida de que está muy orgullosa de nosotros y de cómo ayudamos a la gente”, dijo en su emotivo discurso de agradecimiento.

Lejos de matar al padre, le gusta el fútbol y mantiene una excelente relación con Luis Enrique, de quien dice que le da los mejores consejos para su carrera como jinete. Aunque no tiene ni idea de caballos, bromea Sira Martínez, su padre ha sido un deportista de élite y como tal sabe motivarla y entiende sus fluctuaciones de ánimo. Muy unida también a su hermano Pacho, que ha elegido el Jiu Jitsu, un arte marcial brasileño, como disciplina deportiva, Sira Martínez se confiesa como una persona familiar y apegada a los suyos.