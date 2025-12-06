En Directo
A las 18.30
El partido de LaLiga EA Sports entre el Betis y el Barça, en directo
Las claves de la alineación del Barça ante el Betis: Flick sorprende al juntar a cuatro delanteros
El FC Barcelona encadena ya cinco victorias seguidas en LaLiga y viaja a La Cartuja de Sevilla para continuar con su buena racha frente al Betis (18.30h). Para este partido, Hansi Flick se ha visto obligado a modificar su frente de ataque, ya que no podrá contar con Dani Olmo, que se suma a las bajas de Ter Stegen, Gavi y Araujo, aunque sí con Lamine Yamal y Raphinha.
Toda la información, en directo:
Suscríbete para seguir leyendo
¡Al césped!
Ambos equipos calientan ya sobre el césped de La Cartuja. En apenas 25 minutos empezará el encuentro.
La alineación del Betis
Así se ha configurado el once inicial de Pellegrini:
La alineación del Barça
Ya se ha dado a conocer la alineación del Barça. Las lesiones de Olmo, Ter Stegen, Gavi y la baja de Araujo configuran un once inicial un tanto distinto en el que Hansi Flick ha optado por reservar a Lewandowski y Raphinha para el martes.
Todo listo en La Cartuja
En poco más de una hora empezará el partido de LaLiga entre el Betis, obligado a jugar esta última temporada en el estadio del Sevilla por las obras en su campo, y el F C Barcelona. El encuentro empezará a las 18:30.
- Tebas emprende acciones legales contra los futbolistas por sus protestas por el Villarreal-Barça de Miami
- Reyes Bellver, directora de fútbol femenino de la RFEF: 'Ni hubo casting ni entrevistas de trabajo para el puesto de seleccionadora. Sonia Bermúdez es una entrenadora excepcional
- Sorteo del Mundial 2026, en directo | Última hora de la ceremonia: bombos, grupos y cruces de España y resto de selecciones
- Lo siento, pero los buenos, los buenísimos, son Pedri y Raphinha
- El Barcelona piensa en grande y niega al Atlético
- El Barça también se disculpa por el deficiente catering de la caótica tarde del Alavés
- El Real Madrid declara la guerra al Barcelona: 'Vamos a ir hasta el final
- El Barça trata de impedir otro bochorno y solo venderá entradas a sus socios en el partido contra el Eintracht