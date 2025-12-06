El partido de LaLiga EA Sports entre el Betis y el Barça, en directo

El FC Barcelona encadena ya cinco victorias seguidas en LaLiga y viaja a La Cartuja de Sevilla para continuar con su buena racha frente al Betis (18.30h). Para este partido, Hansi Flick se ha visto obligado a modificar su frente de ataque, ya que no podrá contar con Dani Olmo, que se suma a las bajas de Ter Stegen, Gavi y Araujo, aunque sí con Lamine Yamal y Raphinha.

Toda la información, en directo: