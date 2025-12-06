Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El partido de LaLiga EA Sports entre el Betis y el Barça, en directo

Las claves de la alineación del Barça ante el Betis: Flick sorprende al juntar a cuatro delanteros

Lamine Yamal en un partido de la pasada semana.

Lamine Yamal en un partido de la pasada semana. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Begoña González

Begoña González

Barcelona
El FC Barcelona encadena ya cinco victorias seguidas en LaLiga y viaja a La Cartuja de Sevilla para continuar con su buena racha frente al Betis (18.30h). Para este partido, Hansi Flick se ha visto obligado a modificar su frente de ataque, ya que no podrá contar con Dani Olmo, que se suma a las bajas de Ter Stegen, Gavi y Araujo, aunque sí con Lamine Yamal y Raphinha.

