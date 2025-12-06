Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Betis - FC Barcelona (3-5)

Roony Bardghji celebra su primer gol con el Barça con un guiño a Naruto

El joven atacante sueco aprovechó la oportunidad y anotó su primer gol como azulgrana

Lamine Yamal, el nuevo mediapunta de Flick sin ensayo previo

SEVILLA, 06/12/2025.- El delantero del Barcelona Roony Bardghji (i) celebra con Pau Cubarsí su gol ante el Betis durante el partido de LaLiga EA Sports que Real Betis y FC Barcelona disputan este sábado en el estadio de La Cartuja, en Sevilla. EFE/Julio Muñoz / Julio Muñoz / EFE

Pepe Mencías

Barcelona
Un Barça que despertó dudas desde el primer minuto por su once inicial, acabó deslumbrando en La Cartuja ante un Betis hundido. Y, entre los tres goles de Ferran Torres y el de Lamine Yamal, se ha estrenado Roony Bardghji, que ha celebrado su primer gol con el conjunto azulgrana de una manera muy especial.

El joven atacante sueco ha demostrado que Flick había acertado en darle esa oportunidad de oro tras la lesión de Raphinha. Anotó su primer gol como azulgrana, además de dar su segunda asistencia. Sumaba 195 minutos de juego en 9 apariciones y ante el Betis disfrutó de más de una hora de juego. Y tras marcar, ha hecho unos gestos que los fanáticos del anime han detectado al momento.

En concreto fue el gesto de Sasuke Uchiha, un personaje de Naruto que destaca por tener una técnica distintiva basada en el Chidori (el elemento Rayo) creada por Kakashi Hatake. En esa serie de gestos, concentra chakra eléctrico en su mano, produciendo un sonido similar a "mil pájaros" (traducción literal de Chidori), que usa para ataques de alta velocidad, especialmente cuando se combina con su Sharingan para superar las limitaciones de velocidad de la técnica original.

Traducido, quizás el jugador ha querido hacer un paralelismo con la serie de anime, y ese mismo ataque de velocidad/fuerza se ha trasladado en el campo de La Cartuja.

