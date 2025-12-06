Pajor y Alexia alivian la tortura del Tenerife al Barça

La Liga F es una competición de lo más incómoda para un Barça al que, en ocasiones, le cuesta horrores encontrar nuevas motivaciones. Más aún si las jugadoras apenas tienen descanso (hace apenas cuatro días sus internacionales conquistaban en el Metropolitano la Nations League), y si los vestuarios se vacían mientras se amontonan las lesionadas en la enfermería. El equipo de Pere Romeu, con goles de Ewa Pajor y Alexia Putellas en el crepúsculo, pudo salvar el muro del Costa Adeje Tenerife, uno de los equipos que mejor defienden en la competición (sólo 11 goles encajados en toda la temporada) y que fue capaz de provocar un cortocircuito que duró 83 minutos ante las sufridas familias que acudieron este sábado al estadio Johan Cruyff (3.476 espectadores).

El partido fue un dolor de muelas para el Barça. Con Aitana Bonmatí lesionada para los próximos cinco meses, y mientras Ona Batlle, Patri Guijarro, Kika Nazareth y Salma Paralluelo tendrán que pasarse las vacaciones navideñas preparándose para regresar a partir de enero, Romeu intentó rotar cuanto pudo frente a un Tenerife que pasa por ser una de las revelaciones del campeonato y que marcha quinto en la tabla.

Mapi León, Laia Aleixandri y Claudia Pina, campeonas de la Nations con la selección española, se quedaron de inicio en el banquillo. Quien se hizo con la manija del equipo en el centro del campo fue la joven Clara Serrajordi, con múltiples dificultades para acelerar a sus compañeras ante el sistema de ayudas de las visitantes. Carla Julià, fichada del Badalona, está también dando el salto desde el Barça B y se hizo con un hueco en el carril zurdo.

En cualquier caso, deshacerse de las marcas del Tenerife fue de lo más complicado. Sydney Schertenleib, desde posiciones interiores, fue quien más lo intento. Al menos hasta que Graham Hansen despertó cuando más lo necesitaba su equipo, ya en el segundo tiempo.

Las jugadoras del Barça celebram el 2-0 de Alexia Putellas ante el Tenerife. / Toni Albir / EFE

Hasta entonces, la afición se había entretenido reclamando un par de penaltis que fueron negados al Barça (una entrada por detrás de Natalia a Alexia, y una mano que pareció bastante clara de Gramaglia, quien por cierto tuvo las mejores ocasiones del Tenerife). Vicky López, siempre soñadora, lo intentó desde lejos con un martillazo que acabó en el larguero. Pero no fue hasta que Romeu agitó el banquillo y echó mano de su arsenal (entraron Claudia Pina, Laia Aleixandri, Mapi León y la recuperada Esme Brugts) que las azulgranas pudieron dar un paso al frente.

Aunque el sofoco provocado por el equipo entrenado por Eder Maestre fue largo. Aïcha Cámara, la lateral de La Masia de 18 años que está deslumbrando esta temporada, fue quien ingenió el asalto final. Combinó con Graham y la asistencia la pudo rematar alargando la pierna Ewa Pajor, siempre implacable en su zona de seguridad. Batida ya la portera Nay Cáceres (sorprendente titular ante el rendimiento esta campaña de Noelia Ramos), Alexia Putellas, aliada con Graham, ya pudo zanjar el asunto, sacar al Barça por fin de la cámara de tortura y permitir reposar al menos hasta el miércoles, con la visita del Benfica al Johan en la Champions.