Lamine Yamal, el nuevo mediapunta de Flick sin ensayo previo

El partido de La Cartuja distaba aún de quedar resuelto y Lamine Yamal echó una carrera defensiva hacia atrás. A la altura del medio del campo puso la puntita de la bota, un gesto intuitivo ante Fornals, que sirvió para forzar una recuperación. El esfuerzo agradó sobremanera a Hansi Flick, que aplaudió en la banda. De alguna forma, esa acción validaba su decisión de colocar a la joya de La Masia de mediapunta por primera vez, al menos como titular. Ya centró la posición durante unos 20 minutos en el Bernabéu, pero aquello pareció accidental. En Sevilla fue meditado. Más o menos.

Quién sabe si en el campo prestado del Betis se alumbró una epifanía. Quién sabe si se plantó la semilla de una nueva ubicación de la que tendremos que recordar. Parecía una apuesta arriesgada, la medular podía quedar desnuda. No fue así. El invento funcionó y Lamine Yamal pareció cómodo en una posición que pudo evocar al falso '9' de Leo Messi.

Lamine Yamal festeja a Ferran Torres por uno de sus tres goles en Sevilla. / CRISTINA QUICLER / AFP

Pep Guardiola quiso que el rosarino entrara más en contacto con el balón y Lamine Yamal, más de interior derecho, tuvo la oportunidad de ofrecerse en una parte más centrada del campo. Desde ahí exploró su capacidad para el pase en profundidad, quizá su mejor virtud, más incluso que el regate. Si no se le contabilizaron asistencias este sábado fue por el error en el remate de sus benefactores. El experimento duró 68 minutos -a partir de ahí volvió a la banda- y puede definirse de satisfactorio.

Mostró una estupenda compenetración con Roony Bardghji, quien se reivindicó en su primera aparición después de cinco partidos en blanco. Seguramente Flick debió preguntarse por qué no lo ha utilizado más. Y seguramente cabe esperar más minutos para el sueco de 20 años de ahora en adelante. Fue un buen socio de Lamine Yamal, que se gustó entre líneas.

Debió sentirse liberado, a la vista de las ruletas que intentó. Tocó la pelota 69 veces antes de escorarse a la banda y participó en la jugada combinatoria del primer gol. Anotó el quinto de penalti, ejecutado de una forma finísima. Buena noticia: el Barça había errado las dos últimas penas máximas. Ese gol le alivió el picor por una ocasión de unos minutos antes en la que lo tenía todo de cara para marcar. Por cierto, recuperó la celebración del código postal de Rocafonda. La corona ha desaparecido desde que la cantante Nicky Nicole no figura ya en su vida.

La interpretación de los espacios

No tiene pinta de que Flick, en el importante partido de Champions del martes ante el Eintracht de Fráncfort, vuelva a colocar en el medio a Lamine, que como todos los jugadores acabó desfondado. Se tiró sobre el césped nada más pitar el árbitro el final. Ferran Torres, que anotó el segundo hat trick de su carrera en el Barça, lo tuvo que levantar. A Flick le agradaron sus esfuerzos defensivos ante el Atlético, como confesó en la previa del partido, y ante el Betis también.

Lamine Yamal gesticula y dirige en el partido del Barça ante el Betis en Sevilla. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Ferran, por cierto, reveló que el nuevo puesto de Lamine no se había ensayado. "No, pero es tan bueno que es capaz de decidir desde cualquier posición", afirmó. Sorprendente. Y Flick lo corroboró: "Es un jugador muy inteligente y sabe interpretar muy bien los espacios. Lo ha hecho fantástico. Ha trabajado defensivamente junto al resto de compañeros. Es una de las muchas opciones que tenemos". Explicó el alemán que lo había hablado con su staff. "Luego le pregunté si quería jugar de 10 y me dijo: 'adelante'".

Es de suponer que ante los alemanes Raphinha ocupará en la otra banda, en la izquierda, el rol que ejerció Lamine ante el Betis. Este sábado el brasileño descansó todo el encuentro. Las pilas cargadas ante un Eintracht que cuenta con aficionados muy intensos y fieles, pero que a falta de saber cuántos llegarán a Barcelona, no lo harán con el mejor de los ánimos tras el 6-0 encajado hoy ante el Leipzig. Contundente paliza. A Lamine, en cualquier caso, se le ha abierto en Sevilla el abanico de opciones de juego.