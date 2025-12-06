La increíble proeza de Ilia Malinin (21 años): siete saltos cuádruples y la mejor puntuación de siempre

A dos meses de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina (del 6 y al 22 de febrero de 2026), el estadounidense Ilia Malinin volvió a deslumbrar en la escena mundial con un programa libre excepcional para hacerse con el oro en la final del Grand Prix de patinaje artístico, este sábado en Nagoya (Japón).

Su actuación del día incluyó siete saltos cuádruples, entre ellos su famoso cuádruple Axel, lo que le permitió batir su propio récord del mundo en el programa libre con una puntuación estratosférica de 238,24 puntos.

Solo tercero tras el programa corto, una posición totalmente inhabitual para el patinador de 21 años, Malinin tenía 14 puntos que remontar sobre el líder Yuma Kagiyama. Un abismo para el común de los patinadores, pero una formalidad para el doble campeón del mundo vigente, incuestionable gran estrella del patinaje internacional.

En el total de sus dos programas, aventajó a su perseguidor, el japonés Yuma Kagiyama, en casi 30 puntos (332,29 frente a 302,41). El otro japonés, Shun Sato, se hizo con la tercera plaza con 292,08 puntos.

Antes, la competición de danza sobre hielo fue ganada por Madison Chock y Evan Bates, triples campeones del mundo vigentes.

Ilia Malinin, este sábado en Nagoya. / AP

Ya primeros tras la danza rítmica, los estadounidenses se impusieron en el total con 220,42 puntos. Patinando sobre una versión flamenca del célebre “Paint it, Black” de los Rolling Stones, no cometieron ningún error, al contrario que los franceses Laurence Fournier Beaudry y Guillaume Cizeron, sus principales rivales por el oro olímpico.

La danza libre de Fournier Beaudry y Cizeron, casi perfecta hasta entonces sobre la banda sonora de la película “The Whale”, vivió un giro increíble cuando uno de los patines de Fournier Beaudry se enganchó en su vestido, provocando una desafortunada caída de la pareja.

Los franceses se llevaron la plata con 214,25 puntos, por delante de los británicos Lilah Fear y Lewis Gibson (208,81 puntos).