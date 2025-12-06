Hugo González, campeón de Europa en los 200 estilos

Hugo González sumó la tercera medalla de oro para la delegación española en los Europeos de piscina corta que se disputan en la ciudad polaca de Lublin, tras imponerse este sábado en la final de los 200 metros estilos. El nadador se une así a Carmen Weiler, campeona en los 200 espalda y a Carles Coll, en los 200 braza.

González, que se impuso con un tiempo de 1:51.39 minutos, aventajó en 66 centésimas al a italiano Alberto Razzetti, que se colgó la plata con una marca de 1:52.05. Completó el podio el turco Berke Saca que logró el bronce con un registro de 1:52.25 minutos, 86 centésimas más que el nadador español.

El madrileño nacido en Palma empezó a despegarse de sus perseguidores en el tramo de la braza, el tercer estilo, y sentenció la carrera en el crol, para acabar con un tiempo de 1:51.39, con lo que mejora los 01:52.11 que Carles Coll tenía como tope nacional desde el pasado año y es además nuevo récord de España en la modalidad.