La F-1 mantiene los trucos de ‘Tiito’ Bernie para resucitar un campeonato que estaba muerto

Mañana se decide, en el impresionante y ostentoso trazado de Yes Marina, en Abu Dhabi, quién será el campeón del mundo de pilotos de la F-1. El gran favorito sigue siendo el joven británico Lando Norris (McLaren, 408 puntos), seguido del neerlandés Max Verstappen (Red Bull, 396) y del australiano Óscar Piastri (McLaren, 392).

La razón por la que el campeonato, que estaba más que decidido a favor de Norris tras el Gran Premio de Las Vegas, ha llegado a esta situación límite, tan, tan, interesante e incierta es porque, de nuevo, los responsables de la F-1 han utilizado el reglamento, que no es negro ni blanco, sino extremadamente gris, para apretar a su capricho el Mundial, sancionando a los dos McLaren y descalificándolos de aquel GP, en los que habían ocupado la segunda y cuarta plaza.

Podría defenderse y sería cierto, que los responsables de McLaren le regalaron la oportunidad al impresionante Verstappen, en la carrera de Doha, en Catar, de aspirar, de nuevo, al título, con una estrategia sin demasiado sentido. Cierto, pero el Mundial ha llegado apretado e incierto a Yes Marina por menos, mucho menos, de un milímetro. El grosor del suelo de los McLaren, al acabar el GP de Las Vegas, era de 8,88 en el de Norris y de 8,74 en el de Piastri y la ley dice que no puede ser inferior a 9 milímetros.

La descalificación de los McLaren de Norris y Piastri, por menos de un milímetro, en Las Vegas, ha permitido que el Mundial se apriete hasta el extremo de que tres pilotos, también el campeonísimo Verstappen, puedan proclamarse campeones del mundo mañana en Yes Marina-

Esa regla ha sido hábilmente utilizada por los responsables de la F-1 para alargar la vida de un Mundial, insisto, que estaba más que finiquitado con los resultados de Las Vegas. Y es que, en el campeonato de los monoplazas, todo, todo, es marketing, imagen, triquiñuelas, premiando y castigando sin demasiado sentido y, sobre todo, estirando y encogiendo el reglamento según su interés.

Unos y otros, ingenieros y organizadores, todos, encuentran huecos en el reglamento técnico o de la competición para tratar de sacar ventaja y unas veces son sancionados y, en muchas otras, los responsables del Mundial miran hacia otro lado. Los conflictos e, incluso, las acusaciones entre los equipos son continuos y, ciertamente, entre unos y otros logran que campeonatos que han dejado de tener interés se conviertan, como el de este domingo, en algo interesantísimo…por mucho menos de un milímetro.

Es evidente que un campeonato, un deporte, una competición que ha tenido en el magnate británico Bernie Ecclestone a su mayor impulsor, emprendedor y manipulador, no debería extrañarnos que haga este tipo de trucos o triquiñuelas para seguir llamando la atención y, sobre todo, tener pendiente a los aficionados con este apasionante final.

Imagen de Bernie Ecclestone en el anuncio publicado por la firma Hublot en el 'Financial Times'. / EL PERIÓDICO

No olvidemos que ‘Tiito’ Bernie, como llamaban a Ecclestone en Jerez cuando les premiaba con un gran premio de F-1 en su precioso trazado, ha sido capaz de sacar partido, imagen, marketing y dinero del día que le destrozaron un ojo, en el parque de Knightsbridge, en Londres, cuando unos ladrones le arrebataron el reloj Hublot, de 12.500 euros, que llevaba en su muñeca derecha.

‘Tiito’ fue tan hábil, tanto, que no tardó en escribirle una carta a su buen amigo Jean-Claude Biver, entonces CEO de la marca suiza, patrocinadora del Mundial, contándole la historia. Y Biver, cómo no, tan listo y pillo como su amigo, le pidió permiso para publicar un anuncio en el ‘Financial Times’, con el rostro magullado de Ecclestone y la leyenda: “Mira lo que la gente está dispuesta a hacer por un Hublot”.

Con maestros de este nivel, es normal que los herederos o sucesores de ‘Tiito’ Bernie mantengan la costumbre de animar el final del Mundial de F-1 utilizando el reglamento para apretar la clasificación y llegar a la última carrera con la posibilidad de que tres pilotos puedan proclamarse campeones del mundo. Hay que tener en cuenta que con trucos así en un momento de apuro, el Mundial se revaloriza, el interés, la incertidumbre, la emoción aumentan y el valor de los derechos de televisión sube. Y, al final, esos ingresos se reparten entre todas las escuderías. Es decir, todos están de acuerdo con estas artimañas, todos.