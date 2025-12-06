Eric Garcia, el incansable multiusos de Flick

Eric Garcia porta unas pilas que no parecen agotarse. Ha jugado más minutos que ningún otro componente de la plantilla del Barça esta temporada. Ni siquiera que le hayan roto la nariz le ha parado. Son 1.509 de 1.800 posibles, el 83%. ¿Quién lo podía imaginar?

Es el único que ha participado en los 20 partidos disputados hasta ahora. De ellos, 17 como titular: 5 como lateral derecho, 4 de central diestro, 5 de central zurdo y 3 de medio centro. Ocasionalmente ha actuado también de lateral izquierdo. "Solo le falta jugar de portero", dijo esta semana Deco sobre el futbolista más multiusos.

Eric Garcia, durante el Barça-Atlético. / Associated Press/LaPresse / LAP

Todo un cambio de panorama para un jugador que a estas alturas del año pasado planeaba irse al Girona en el mercado de invierno por falta de minutos. Hansi Flick lo impidió. Y en verano el Como de Cesc Fàbregas también le guiñó el ojo. Flick volvió a interponerse. Decisiones que marcan.

Eric Garcia Martret, de 24 años, acordó ayer la renovación de su contrato con el FC Barcelona. Culminaba en 2026. Ahora lo hará en 2031. Una ampliación que Deco tenía entre ceja y ceja desde hace semanas y que el próximo jueves se escenificará en un acto junto al presidente Joan Laporta. Por medio, toca jugar este sábado contra el Betis en La Cartuja (18.30 horas) y el martes contra el Eintracht en Champions.

Elogios de Flick

Flick celebró la renovación del hombre enmascarado. La fractura nasal del 5 de noviembre ante el Brujas aún requiere de medidas de protección. "El nivel que nos da es increíble", señaló en la rueda de prensa de ayer. "Es un jugador que conoce el club y es muy importante dentro del vestuario. Estoy muy contento por su renovación porque se lo merece. Vive con gran intensidad el Barça y quiere a este club. Estoy convencido de que podría ser un buen capitán en el futuro", dijo.

FC Barcelona's players Lamine Yamal and Eric Garcia (R) attend the team's training session at Ciudad Deportiva Joan Gamper, Barcelona, Spain, 24 November 2025. FC Barcelona will face Chelsea on 25 November in their UEFA Champions League match. EFE/Alejandro Garcia / Alejandro García / EFE

La estima progresiva de Flick hacia el defensa de Martorell, ahora mediocentro, se refleja en las estadística de minutos de un año para otro. De agosto a diciembre de 2024 Eric participó en 549 minutos; de enero a mayo de 2025, en 1.562. Casi tres veces más. Acabó jugando los cinco últimos partidos de la temporada anterior como lateral derecho titular, incluidos el 4-3 en San Siro ante el Inter y el clásico de Montjuic, en el que el Barça certificó la Liga (4-3).

El jugador de Martorell se amamantó durante una década en La Masia, se marchó a los 16 años al Manchester City y volvió en 2021 a casa pese a que Pep Guardiola deseaba mantenerle a su vera. No tuvo un retorno plácido y se fue cedido junto a Michel a Girona, donde acabó de fibrarse futbolísticamente. "No me sorprende nada de lo que estamos viendo de Eric. Se lo merece porque es un fantástico chaval. Yo ya lo dije: es un jugador top", señaló recientemente el técnico de Vallecas.

Ahora se ha ganado el respeto de Hansi Flick, la plantilla y los dirigentes de la entidad por su capacidad de jugar en diferentes posiciones, su comprensión del juego y su fiabilidad en todo lo que hace. También se ha ganado el aprecio de los aficionados. Siempre podrá decir que fue el primer jugador del Barça al que el remozado Camp Nou aclamó. Sucedió ante el Athletic, al ser sustituido en el minuto 73, después de una exhibición de ubicación, de proyección ofensiva y contención defensiva. Como reemplazo de De Jong, le ha ganado la partida a Marc Casadó.

Cuentan que anida dentro de él un entrenador. Solo hace falta escuchar sus clarividentes análisis de los partidos cuando le toca comparecer aún con las pulsaciones elevadas. Ante el Betis, Flick no tendrá a Marcus Sorg, expulsado en el tramo final del duelo contra el Atlético, pero si a Eric, una suerte de prolongación suya en el campo. Polivalencia total.