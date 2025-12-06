Donald Trump y Gianni Infantino, dos hombres de negocios aliados: así es la amistad que va más allá del Mundial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se convirtió este viernes en una de las figuras destacadas en el sorteo del Mundial de 2026, que se celebrará desde finales de junio en EEUU, México y Canadá. El mandatario estuvo exaltante en una gala en la que se evidenció la buena sintonía (y amistad) que mantiene con el presidente de la FIFA Gianni Infantino.

Pese a que Trump ha mostrado en enésimas ocasiones su pasión por el golf, nunca había demostrado tanto interés en el fútbol. Sin embargó, esta copa del mundo se erige como el torneo más grande de la historia. Con número récord de países -48-, con más partidos que nunca -10-, n presupuesto de unos 3.756 millones de dólares y unos 13.000 millones de dólares en ingresos, este Mundial se ha convertido en uno de los focos de interés para el presidente de EEUU, un hombre de negocios.

El multimillonario republicano ha convertido la Copa del Mundo en un evento central de su segundo mandato, a pesar de las preocupaciones que generan sus posturas contra sus vecinos mexicanos y canadienses, su política migratoria o sus amenazas de retirar la organización de partidos a las ciudades dirigidas por demócratas. Y la FIFA, bajo la dirección de Gianni Infantino, ha hecho de esta Copa del Mundo su gran apuesta para expandir el torneo y llevarlo a una escala sin precedentes.

Aunque Donald Trump aseguró este viernes que sí le gusta el fútbol "y que jugó bien" en el pasado, este inagotable interés por el Mundial es más un tema de negocios que una pasión desmesurada por el deporte rey. Y el presidente de la FIFA, con quien Trump ha aparecido en numerosos actos públicos, no desperdició la ocasión de crear un nuevo galardón para elogiar al mandatario de Estados Unidos con un voluminoso Premio de la Paz de la FIFA.

Infantino: de la investidura de Trump a los acuerdos de paz por Gaza

Su amigo el patrón de la FIFA, Gianni Infantino, propuso oportunamente este nuevo galardón justo antes del Mundial para rendir homenaje a Trump. "Me sentí honrado y encantado de presentar el premio inaugural FIFA de la Paz. Le doy las gracias por todo lo que hace y siempre puede contar con mi apoyo", escribió en Instagram.

Ya cuando se anunció la sede del Mundial de Estados Unidos, Infantino acudió a la Casa Blanca con una camiseta con el nombre de Trump. Pero no es la primera vez que aparecían juntos. El presidente de la FIFA ya había acudido al Foro Económico de Davos en 2018, a una reunión en Washington de los Acuerdos de Abraham en 2020, a la segunda investidura de Trump en enero e incluso estuvo en una reunión en Charmel Sheikh sobre la paz en Gaza o en la visita del príncipe saudí en la Casa Blanca.

Trump se deshace en elogios a Infantino, y aseguró que era "uno de los grandes hombres del deporte" en una reunión en el Despacho Oval. Este evento es una "oportunidad económica increíblemente significativa" para Estados Unidos, según dijo el presidente del país. Teniendo en cuenta que el fútbol no es uno de los deportes más seguidos de EEUU, el margen de crecimiento es altísimo.

El Mundial suavizará las políticas de Trump

Estos beneficios económicos suavizarán las duras políticas para entrar a Estados Unidos. Trump ha anunciado la implementación de un "pase FIFA" que permitirá a cualquier poseedor de una entrada para un partido de la Copa del Mundo tener más facilidades para llegar a Estados Unidos.

También para los aficionados latinoamericanos que quieran ir al Mundial. "Les facilitaremos todo. Estamos trabajando en ello en este momento y haremos un proceso sencillo" .Falta que los aficionados, en particular de aquellos países que no disponen de acuerdos bilaterales de turismo con Estados Unidos, puedan venir sin excesivos problemas.