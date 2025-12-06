Las claves de la alineación del Barça ante el Betis: Flick sorprende al juntar a cuatro delanteros

Hansi Flick ha agitado de forma considerable la alineación del FC Barcelona de cara al partido de esta tarde ante el Betis que se disputa en La Cartuja a las 18.30. El técnico alemán ha reservado a Raphinha y Lewandowski y aun así ha juntado a cuatro delanteros para cubrir la ausencia de Dani Olmo por lesión y la falta de ritmo tanto de Fermín como de De Jong. Da la sensación de que ha pensado en el partido de Champions del martes ante el Eintracht.

Gerard Martín, consolidado como central

El técnico germano alinea al cuarteto de los últimos partidos en defensa, con Koundé, Cubarsí, Gerard Martín y Balde. Destaca la apuesta continuada por Gerard Martín como central, muy convincente sobre todo ante el Atlético de Madrid. No había enfrente una delantera como el Alavés y el exjugador del Cornellà tiene pinta de que ha dejado de ser lateral para convertirse definitivamente en central izquierdo.

Eric, Pedri y un mediapunta misterioso

Eric Garcia, recién renovado hasta 2031, y Pedri ocupan la línea de mediocentros. Casadó vuelve a quedarse en el banquillo. Y falta ver quién se coloca como mediapunta para asociarse ante todo con Pedri. ¿Lamine Yamal? ¿Rashford? ¿Ferran? Una decisión sorprendente por el riesgo de despoblar el centro del campo ante un conjunto como el bético que sabe combinar en la medular.

Sin Raphinha ni Lewandowski en ataque

Flick se ha guardado a Raphinha y Lewandowski para la segunda parte, procurando no desgastarles de minutos. Forman parte del once titular Roony, que llevaba cinco partidos sin jugar, Lamine Yamal, Ferran Torres y Marcus Rashford. Como se decía, falta ver cómo se distribuyen en el campo y quién retrasará su posición como interior o falso 9.

La alineación azulgrana está formada por Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric, Pedri, Lamine Yamal; Roony, Ferran Torres y Rashford.