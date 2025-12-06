El Aston Villa tumba al Arsenal en el último instante y se incorpora a la lucha por la Premier (2-1)

El Aston Villa de Unai Emery se llevó la victoria en el último instante ante el Arsenal de Mikel Arteta. Un gol del argentino Emiliano Buendía en el último segundo pone la Premier al rojo vivo (2-1).

El conjunto de Birmingham se coloca a tres puntos del Arsenal después de sumar su séptima victoria consecutiva en todas las competiciones y no se deja puntos en el torneo doméstico desde el 1 de noviembre cuando perdió en Anfield. El Manchester City ganó al Sunderland (3-0) y se mantiene segundo a dos puntos del conjunto londinense.

Buendía, que entró en el minuto 88, recogió el balón en el punto de penalti, tras un barullo en el área, para definir ante David Raya, que no pudo evitar la derrota de un Arsenal que no perdía desde el 31 de agosto ante el Liverpool. Fue la segunda derrota de Arsenal de la temporada en la liga inglesa.

Partido de oportunidades

El duelo, en el que se pudo ver al exdelantero Raúl González Blanco en la grada, comenzó con mucha intensidad por parte de ambos equipos, que tenían mucho en juego, y pronto llegaron las oportunidades.

Unai Emery salta de alegría al conseguir la victoria de su equipo ante el Arsenal. / Associated Press/LaPresse / LAP

La primera la tuvo el Arsenal, que tras una buena presión de Jurrien Timber, que jugó de central ante las ausencias de Gabriel, William Saliba y Christian Mosquera, recibió el esférico Martin Odegaard, pero su disparo fue atajado por el 'Dibu Martinez.

El arquero argentino volvió a ser titular después de ser duda hasta última hora por lesionarse en el calentamiento ante el Brighton & Hove Albion, duelo en el que su equipo se llevó la victoria tras remontar un 2-0.

El Aston Villa reaccionó y Ollie Watkins, muy activo durante los primeros 45 minutos, se impuso a Piero Hincapié y a Timber, pero cuando tenia todo a su favor, se topó con David Raya, que hizo una parada espectacular tras el disparo del inglés desde el punto de penalti.

El encuentro siguió con un ritmo enérgico y Bukayo Saka, que retornaba al once, pudo inaugurar el marcador hasta en dos ocasiones.

Leandro Trossard festeja el tanto que momentáneamente daba el empate al Arsenal ante el Aston Villa. / JUSTIN TALLIS / AFP

El extremo inglés disparó desde fuera del área y su disparo fue despejado por Martínez, y en la jugada siguiente, desaprovechó un cabezazo desde el punto de penalti después de un preciso centro de Ben White.

Saka siguió activo por banda derecha, y acto seguido de una pared con Odegaard, puso un pase de la muerte para que Eberechi Eze mandase el balón a la red, aunque el tanto fue anulado por fuera de juego.

Los de Unai Emery dieron un paso adelante, y Matty Cash, que iba a ser protagonista, avisó con un gran disparo que fue bloqueado por Declan Rice.

Diez minutos después, el polaco aprovechó un centro de Pau Torres y un mal despeje de Timber para marcar el primer gol del encuentro con una potente volea que se coló entre las piernas de David Raya.

Los locales se encontraban muy cómodos al dominar el juego e impedir que el Arsenal no se acercara a su portería para irse con ventaja al descanso.

Tras la reanudación, Mikel Arteta buscó dinamitar el duelo con la entrada de Viktor Gyökeres y Leandro Trossard, y este último acabaría siendo determinante

El belga estuvo muy activo y pudo empatar el partido hasta en dos ocasiones, pero primero se encontró con el 'Dibu' Martínez, y después, su disparo se fue rozando el poste.

Esto fue el aviso de lo que iba a llegar después, cuando después de una buena presión de Declan Rice, los visitantes iban a originar la acción del gol.

Un centro de Saka encontró a Trossard, después del despeje de la defensa, y con un potente disparo batió al arquero argentino.

El belga, a pesar de que entró en el descanso, fue sustituido en los minutos finales por molestias físicas.

El Arsenal siguió con la buena dinámica y sometió a un Aston Villa, que no consiguió hacer daño a los de Arteta hasta los minutos finales.

Antes, Martínez realizó una parada asombrosa a Odegaard con una sensacional estirada.

Malen tuvo la ocasión más clara para los de Unai Emery, pero su disparo se fue rozando el palo, y Timber, estuvo a punto de meter en balón en su propia portería tras un mal despeje.

En los minutos finales, el duelo estuvo muy trabado, pero en la última jugada, se desató la locura en Villa Park.

Emiliano Buendía, que solo llevaba cinco minutos en el campo, recogió un balón para definir por la escuadra y conseguir los tres puntos.

Ficha técnica:

Aston Villa: Martínez; Cash (Buendía, m.88), Konsa, Torres (Lindelof, m.87), Maatsen; Kamara, Onana (Bogarde, m.75), McGinn (Sancho, m.76), Tielemans, Rogers; Watkins (Malen, m.66).

Arsenal: Raya; White, Timber, Hincapié, Calafiori (Lewis-Skelly, m.87); Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka (Madueke, m.79), Merino (Gyokeres, m.46), Eze (Trossard, m.46; Martinelli, m.87).

Goles: 1-0. Cash, m.37; 1-1. Trossard, m.53; 2-1. Buendia, m.90+5.