Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

EN WASHINGTON

Sorteo del Mundial 2026, en directo | Última hora de la ceremonia: bombos, grupos y cruces de España y resto de selecciones

¿A qué hora es el sorteo del Mundial de 2026? Dónde ver por televisión a los rivales de España

España comparece como favorita en el sorteo del Mundial

El Mundial de 2026 será el más caro para el aficionado y el menos rentable para los organizadores

Sergio R. Viñas

Sergio R. Viñas

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Este viernes, a partir de las 18.00 horas, se celebra el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 en el Centro John F. Kennedy de Washington D.C. con la presencia del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. España, vigente campeona de la Eurocopa y subcampeona de la Nations League, parte como una de las grandes favoritas para hacerse con el título junto a la Argentina de Messi, que aspira a revalidar el título conquistado en Qatar 2022.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL