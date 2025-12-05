Sorteo del Mundial 2026, en directo | Última hora de la ceremonia: bombos, grupos y cruces de España y resto de selecciones

Este viernes, a partir de las 18.00 horas, se celebra el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 en el Centro John F. Kennedy de Washington D.C. con la presencia del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. España, vigente campeona de la Eurocopa y subcampeona de la Nations League, parte como una de las grandes favoritas para hacerse con el título junto a la Argentina de Messi, que aspira a revalidar el título conquistado en Qatar 2022.

Los equipos clasificados y los bombos