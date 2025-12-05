¿Quién juega en cada grupo del Mundial 2026? La lista completa

Este viernes se ha celebrado el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 en el Centro John F. Kennedy de Washington D.C. con la presencia del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. España, que le ha tocado el grupo H, es vigente campeona de la Eurocopa y subcampeona de la Nations League y parte como una de las grandes favoritas (también del presidente de EEUU) para hacerse con el título junto a Argentina.

Pero, ¿cómo han quedado distribuidos los países entre los 12 grupos?

Grupo A

México

Corea del Sur

Sudáfrica

Dinamarca/Macedonia del Norte/Chequia/Irlanda

Grupo B

Canadá

Suiza

Qatar

Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia.

Grupo C

Brasil

Marruecos

Escocia

Haití

Grupo D

EEUU

Australia

Paraguay

Turquía/Rumanía/Eslovaquia/Kosovo

Grupo E

Alemania

Ecuador

Costa de Marfil

Curazao

Grupo F

Países Bajos

Japón

Túnez

Ucrania/Suecia/Polonia/Albania.

Grupo G

Bélgica

Irán

Egipto

Nueva Zelanda

Grupo H

España

Uruguay

Arabia Saudí

Cabo Verde

Grupo I

Francia

Senegal

Noruega

Irak/Bolivia/Surinam.

Grupo J

Argentina

Austria

Argelia

Jordania

Grupo K

Portugal

Colombia

Uzbekistán

Congo/Jamaica/Nueva Caledonia.

Grupo L