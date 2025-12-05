Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mundial 2026

¿Quién juega en cada grupo del Mundial 2026? La lista completa

Sorteo del Mundial: Los bombos sonríen a España

La FIFA se entrega a Trump dándole el Premio a la Paz

Desde la izquierda; el ex jugador de la NFL Tom Brady, el ex jugador de la NBA Shaquille O'Neal, la locutora Samantha Johnson, el ex capitán de fútbol de Inglaterra Rio Ferdinand, Aaron Judge de los Yankees de Nueva York y el ex jugador de la NHL Wayne Gretzky participan en el sorteo de la Copa Mundial de fútbol 2026 en el Kennedy Center en Washington, el viernes, diciembre. 5, 2025. (AP Foto/Alex Brandon).

Desde la izquierda; el ex jugador de la NFL Tom Brady, el ex jugador de la NBA Shaquille O'Neal, la locutora Samantha Johnson, el ex capitán de fútbol de Inglaterra Rio Ferdinand, Aaron Judge de los Yankees de Nueva York y el ex jugador de la NHL Wayne Gretzky participan en el sorteo de la Copa Mundial de fútbol 2026 en el Kennedy Center en Washington, el viernes, diciembre. 5, 2025. (AP Foto/Alex Brandon).

Este viernes se ha celebrado el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 en el Centro John F. Kennedy de Washington D.C. con la presencia del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. España, que le ha tocado el grupo H, es vigente campeona de la Eurocopa y subcampeona de la Nations League y parte como una de las grandes favoritas (también del presidente de EEUU) para hacerse con el título junto a Argentina.

Pero, ¿cómo han quedado distribuidos los países entre los 12 grupos?

Grupo A

  • México
  • Corea del Sur
  • Sudáfrica
  • Dinamarca/Macedonia del Norte/Chequia/Irlanda

Grupo B

  • Canadá
  • Suiza
  • Qatar
  • Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia.

Grupo C

  • Brasil
  • Marruecos
  • Escocia
  • Haití

Grupo D

  • EEUU
  • Australia
  • Paraguay
  • Turquía/Rumanía/Eslovaquia/Kosovo

Grupo E

  • Alemania
  • Ecuador
  • Costa de Marfil
  • Curazao

Grupo F

  • Países Bajos
  • Japón
  • Túnez
  • Ucrania/Suecia/Polonia/Albania.

Grupo G

  • Bélgica
  • Irán
  • Egipto
  • Nueva Zelanda

Grupo H

  • España
  • Uruguay
  • Arabia Saudí
  • Cabo Verde

Grupo I

  • Francia
  • Senegal
  • Noruega
  • Irak/Bolivia/Surinam.

Grupo J

  • Argentina
  • Austria
  • Argelia
  • Jordania

Grupo K

  • Portugal
  • Colombia
  • Uzbekistán
  • Congo/Jamaica/Nueva Caledonia.

Grupo L

  • Inglaterra
  • Croacia
  • Panamá
  • Ghana
