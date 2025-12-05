Mundial 2026
¿Quién juega en cada grupo del Mundial 2026? La lista completa
Sorteo del Mundial: Los bombos sonríen a España
La FIFA se entrega a Trump dándole el Premio a la Paz
Este viernes se ha celebrado el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 en el Centro John F. Kennedy de Washington D.C. con la presencia del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. España, que le ha tocado el grupo H, es vigente campeona de la Eurocopa y subcampeona de la Nations League y parte como una de las grandes favoritas (también del presidente de EEUU) para hacerse con el título junto a Argentina.
Pero, ¿cómo han quedado distribuidos los países entre los 12 grupos?
Grupo A
- México
- Corea del Sur
- Sudáfrica
- Dinamarca/Macedonia del Norte/Chequia/Irlanda
Grupo B
- Canadá
- Suiza
- Qatar
- Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia.
Grupo C
- Brasil
- Marruecos
- Escocia
- Haití
Grupo D
- EEUU
- Australia
- Paraguay
- Turquía/Rumanía/Eslovaquia/Kosovo
Grupo E
- Alemania
- Ecuador
- Costa de Marfil
- Curazao
Grupo F
- Países Bajos
- Japón
- Túnez
- Ucrania/Suecia/Polonia/Albania.
Grupo G
- Bélgica
- Irán
- Egipto
- Nueva Zelanda
Grupo H
- España
- Uruguay
- Arabia Saudí
- Cabo Verde
Grupo I
- Francia
- Senegal
- Noruega
- Irak/Bolivia/Surinam.
Grupo J
- Argentina
- Austria
- Argelia
- Jordania
Grupo K
- Portugal
- Colombia
- Uzbekistán
- Congo/Jamaica/Nueva Caledonia.
Grupo L
- Inglaterra
- Croacia
- Panamá
- Ghana
