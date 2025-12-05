COMIDA NAVIDEÑA
Laporta: "Ya se puede decir que tenemos un equipo ganador"
El presidente presume de los seis títulos de su mandato y afirma que "la alegría se ha instalado en el barcelonismo"
Joan Laporta puede presumir y presume de mandato. "Ya podemos decir que tenemos un equipo ganador", ha dicho con satisfacción en el tradicional almuerzo con los medios de comunicación en el palco del Spotify Camp Nou, después del regreso a casa.
No era el caso el año pasado, cuando el equipo de Hansi Flick andaba lejos del liderato, ni en el anterior, con el de Xavi Hernández, víctima de resultados irregulares. "En cuatro años [desde su victoria electoral en marzo de 2021] hemos ganado dos Ligas, dos Copas y dos Supercopas", sostuvo Laporta, consciente de que el origen y el centro de las alegrías de los culés reside en los resultados que se cosechan en el terreno de juego.
Temporada con elecciones
Algo especialmente importante en una temporada que desembocará en un proceso electoral, cuando Laporta va a presentarse a la reelección. El actual presidente asegura que se ha creado un "equipo competitivo" con la fórmula de una base formada canteranos de La Masia más "talento importado de fuera" y que su junta directiva ha recuperado el club "en todos los niveles".
"La alegría que se ha instalado en el barcelonismo es clave para el proyecto", comentó, pensando, seguramente, en los intereses de lo que será su futura candidatura ante cuatro. "La alegría viene cuando la institución está fuerte y el equipo enamora". Y siendo el Barça, como sostiene Laporta, "una institución", el club que preside entiende que hay "principios irrenunciables" como es, entre ellos la "guiarse por el camino de la verdad".
