El Inter de Messi lucha por el título estadounidense en la despedida de Busquets y Alba

Un punto y seguido para Lionel Messi, el punto y aparte de Sergio Busquets y Jordi Alba. Este sábado disputa el Inter Miami la final del título de la liga estadounidense (MLS Cup) frente al Vancouver Whitecaps. Un partido histórico para el club de Florida con el que soñaba desde que fichó al astro argentino en 2023, cinco años después de que la entidad disputara su primer partido oficial.

Frente a los tres exazulgranas estará el alemán Thomas Müller, con el que revivirán las viejas batallas europeas entre el Barça y el Bayern Múnich. Alba y Busquets anunciaron el final de su carrera profesional con este encuentro. Messi seguirá con el aliciente de disputar el Mundial con Argentina, aunque confesó que evalúa "dia a día" su estado físico para calibrar su participación.

Jordi Alba, en el centro, pasa por el túnel de collejas, en el último entrenamiento del Inter Miami previo a la final. / Associated Press/LaPresse / LAP

El factor campo a favor

Los Vancouver Whitecaps se encuentran, al igual que el Inter Miami, ante una oportunidad de oro. Nunca antes desde que se unieron a la MLS en 2011 habían llegado tan lejos en los 'playoffs', pues su tope histórico eran dos semifinales de Conferencia en 2015 y 2017. Desde la llegada de Müller en agosto sólo han perdido un partido de 16 disputados. Pero afronta la final en territorio enemigo: el escenario del encuentro es el Chase Stadium de Miami.

El Inter jugará como local por haber sumado más puntos que Vancouver en la temporada regular. El equipo que dirige Javier Mascherano acabó tercero en la Conferencia Este con 65 puntos, mientras que Vancouver terminó segundo en el Oeste con 63 puntos, tras una derrota en el último partido de liga que pudo cambiarlo todo. La única encajada desde la llegada de Múller en agosto.

David Beckham, copropietario del Inter Miami, espera a Messi para saludarle en el Florida Blue Training Center, de Fort Lauderdale, Florida, donde se entrena el equipo. / MEGAN BRIGGS / Getty Images via AFP

Cerca de un récord

En los playoffs, ambos equipos se han mostrado casi intratables. Los canadienses dejaron en el camino al FC Dallas (3-0 y 1-1 en penaltis), a Los Angeles FC (2-2 en penaltis) y al San Diego FC (1-3). El Inter Miami ha culminado una trayectoria con 17 goles y 3 encajados. después de eliminar al Nashville (3-1, 2-1 y 4-0), al Cincinnati (0-4) y al New York City (5-1).

De marcar un gol en la final, igualarán el récord de tantos en una misma postemporada que logró el año pasado el Los Angeles Galaxy (18). Entre temporada regular y fase final, el Inter Miami ya ha roto el récord histórico de la liga con 98 goles. El argentino Tadeo Allende, con cinco goles en los dos últimos encuentros, es uno de los jugadores más en forma del Inter Miami.