Flick, antes del Betis-Barça: "A Lamine en el 90% de los casos le hacen falta, pero él sigue"

Parecía que Hansi Flick superaría una rueda de prensa sin hablar de Lamine Yamal. Casi. En la última pregunta salió su nombre, pero el entrenador alemán no ofreció una respuesta burocrática. Como si tuviera ganas de hablar de él, elogió el compromiso defensivo del joven jugador, la intensidad que aportó ante el Atlético, también en ataque, y su rendimiento en el entrenamiento de hoy, antes del partido de mañana ante el Betis, que mereció de su parte grandes y extensos parabienes.

"Está haciendo las cosas muy bien. Ante el Atlético presionó con intensidad. Ayuda mucho al equipo. Ha mejorado mucho en defensa y también en ataque. Hoy en el entrenamiento me ha encantado lo que he visto, ha sido increíble. El nivel que está desplegando es fantástico", indicó Flick.

Fue prolijo en sus alabanzas al delantero de Rocafonda. "Me encanta verle y tenerle a este nivel. Me gusta porque va al uno contra uno, si le tocan, no se cae, quiere seguir. A Lamine en un 90 por ciento de los casos le hacen falta, pero él quiere seguir y, a la tercera, cuando es falta al 20 por ciento ya se cae y pierde la jugada. Hay que saber tomar las decisiones adecuadas, que tenga confianza en sí mismo y que pueda aportar".

Las vueltas de Fermín y De Jong

Flick anunció los regresos de Fermín y De Jong, aunque dejó entrever que ninguno de los dos será titular en el Benito Villamarín, y celebró la renovación de Eric Garcia, el jugador más utilizado de toda la plantilla esta temporada y en diferentes posiciones. "Está a un nivel fantástico. En Eric vi su potencial, pero al principio sufrió algunas lesiones. Es muy profesional. Muy buena noticia su renovación para todos".

El Barça juega en campo del Betis con la confianza alta después del triunfo convincente ante el Atlético. "Hoy por hoy, estamos muy contentos de estar jugando a este nivel. Creo en mi equipo. Hemos dado un paso adelante, hemos demostrado que cuando estamos bien conectados, cuando jugamos como equipo, todo va bien. Tenemos que jugar los unos por los otros, como un equipo", recalcó el técnico germano.

En este sentido, la celebración entusiasta en el tercer gol ante el Atlético, con la plantilla mostrando hambre y cohesión, agradó a Flick. "Esto es lo que demostramos la temporada pasada. Los mejores momentos fueron contra el Atlético. Estoy muy contento, también por lo que vi después del partido".

La rueda de prensa sirvió también para conocer el método de gestión de Flick con los futbolistas que juegan menos. "Yo hablo con los jugadores que salen menos minutos. Es mi trabajo como entrenador. Solo pueden jugar 11 futbolistas de inicio y es normal que los que no jueguen no estén contentos, pero la responsabilidad en relación con el comportamiento es de ellos. Cuando uno está frustrado no puede dar el 100%, esto es así, y es algo que les digo, y puedo decirlo porque también fui jugador: 'disfrutad jugando al fútbol, disfrutad con el tiempo que pasáis con el resto de compañeros, porque es la mejor etapa de vuestra vida'. Es el mensaje que quiero dar. Puede ser normal jugar menos en un club como el Barcelona, donde hay jugadores de mucha calidad. Trato de ser honesto y es así como quiero hacerlo".