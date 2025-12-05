España dice adiós al Mundial de fútbol sala tras caer ante Brasil en semifinales (1-4)

Dos goles precoces de las jugadoras de Brasil acabaron con la ilusión de la selección española de fútbol sala de conquistar este Mundial femenino que se está disputando en Filipinas. Y es que apenas acababa de silbar la colegiada el inicio del encuentro cuando Ana Luiza y Amandinha consiguieron una ventaja de 0-2 que condenó a las jugadoras de Clàudia Pons a buscar durante todo el encuentro una remontada que jamás llegó. El 1-4 final, sin embargo, no fue más abultado gracias a la gran actuación de la guardameta española Elena González. Tan solo en la primera mitad, las brasileñas chutaron más de 15 disparos a puerta frente a los únicos tres intentos que tuvieron las españolas. El ritmo, y el acierto, fue muy desigual en la semifinal que finalmente llevará a Brasil a enfrentarse contra Portugal este domingo en la final. España se medirá a Argentina por el bronce el mismo día.

Crearon más ocasiones y las aprovecharon mejor las jugadoras de Wilson Saboia. Ya desde el inicio, con un gol de Ana Luiza (1') tras el rechace de la portera española y en la siguiente jugada con el de Amandinha (2'), asistente del tanto anterior, pusiron en el marcador el 0-2 que minó la moral de las españolas. La primera mitad, que terminó con ese mismo resultado se convirtió en un festival de ocasiones peligrosas de las canarinhas. Luana Rodrigues, Emily y por supuesto Ana Luiza y Amandinha pedían turno entre sus compañeras para tratar de estrellar nuevamente el balón en el fondo de la red. Al otro lado, en cambio, las gemelas Córdoba, Irene y Laura, empezaron a sentir hambre de gol. La intervención de la cancerbera y el apoyo, crucial, de Ale de Paz, dejaron el marcador con el mismo resultado al descanso.

En la segunda mitad, en cambio, salió a la pista otra España. Más atenta, intensa y con más gol. Fue, sin embargo, Vanin, asistida con un taconazo de Amandinha, quien encontró el gol primero y puso, momentáneamente, el 0-3 (26') para Brasil. En la siguiente jugada prácticamente, devolvió Ale de Paz la ilusión a La Roja con una asistencia de Antía Pérez que se materializó en el primer gol de las españolas (1-3, 27'). Tras ello, y tras buscar incesantemente empatar el partido, Luana Rodrigues marcó el cuarto gol (33') de la canarinha a ocho minutos del final. Con este resultado de 1-4, las españolas dicen adiós al sueño mundialista frente a las favoritas para alzarse con la corona este domingo en el PhilSport Arena de Manila.

Ficha Técnica:

ESPAÑA, 1 (0+1): Elena González, Laura Córdoba, María Sanz, Irene Samper, Irene Córdoba -cinco inicial-, Noe Montoro, Antía Pérez, Vane Sotelo, Ale de Paz (1), Martita y Dany Domingos.

BRASIL, 4 (2+2): Bianca, Tatu, Emilly, Amandinha (1), Ana Luiza (1) -cinco inicial-, Diana, Débora Vanin (1), Luana Rodrigues (1), Diana, Natalinha, Tampa y Camila.