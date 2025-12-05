Brasil y Portugal jugarán la final
España dice adiós al Mundial de fútbol sala tras caer ante Brasil en semifinales (1-4)
Dos goles tempraneros de Brasil, anotados por Ana Luiza y Amandinha, complicaron el partido a España, que no pudo remontar en la semifinal del Mundial femenino de fútbol sala.
España busca la final soñada en un duelo histórico ante Brasil en Manila
Dos goles precoces de las jugadoras de Brasil acabaron con la ilusión de la selección española de fútbol sala de conquistar este Mundial femenino que se está disputando en Filipinas. Y es que apenas acababa de silbar la colegiada el inicio del encuentro cuando Ana Luiza y Amandinha consiguieron una ventaja de 0-2 que condenó a las jugadoras de Clàudia Pons a buscar durante todo el encuentro una remontada que jamás llegó. El 1-4 final, sin embargo, no fue más abultado gracias a la gran actuación de la guardameta española Elena González. Tan solo en la primera mitad, las brasileñas chutaron más de 15 disparos a puerta frente a los únicos tres intentos que tuvieron las españolas. El ritmo, y el acierto, fue muy desigual en la semifinal que finalmente llevará a Brasil a enfrentarse contra Portugal este domingo en la final. España se medirá a Argentina por el bronce el mismo día.
Crearon más ocasiones y las aprovecharon mejor las jugadoras de Wilson Saboia. Ya desde el inicio, con un gol de Ana Luiza (1') tras el rechace de la portera española y en la siguiente jugada con el de Amandinha (2'), asistente del tanto anterior, pusiron en el marcador el 0-2 que minó la moral de las españolas. La primera mitad, que terminó con ese mismo resultado se convirtió en un festival de ocasiones peligrosas de las canarinhas. Luana Rodrigues, Emily y por supuesto Ana Luiza y Amandinha pedían turno entre sus compañeras para tratar de estrellar nuevamente el balón en el fondo de la red. Al otro lado, en cambio, las gemelas Córdoba, Irene y Laura, empezaron a sentir hambre de gol. La intervención de la cancerbera y el apoyo, crucial, de Ale de Paz, dejaron el marcador con el mismo resultado al descanso.
En la segunda mitad, en cambio, salió a la pista otra España. Más atenta, intensa y con más gol. Fue, sin embargo, Vanin, asistida con un taconazo de Amandinha, quien encontró el gol primero y puso, momentáneamente, el 0-3 (26') para Brasil. En la siguiente jugada prácticamente, devolvió Ale de Paz la ilusión a La Roja con una asistencia de Antía Pérez que se materializó en el primer gol de las españolas (1-3, 27'). Tras ello, y tras buscar incesantemente empatar el partido, Luana Rodrigues marcó el cuarto gol (33') de la canarinha a ocho minutos del final. Con este resultado de 1-4, las españolas dicen adiós al sueño mundialista frente a las favoritas para alzarse con la corona este domingo en el PhilSport Arena de Manila.
Ficha Técnica:
ESPAÑA, 1 (0+1): Elena González, Laura Córdoba, María Sanz, Irene Samper, Irene Córdoba -cinco inicial-, Noe Montoro, Antía Pérez, Vane Sotelo, Ale de Paz (1), Martita y Dany Domingos.
BRASIL, 4 (2+2): Bianca, Tatu, Emilly, Amandinha (1), Ana Luiza (1) -cinco inicial-, Diana, Débora Vanin (1), Luana Rodrigues (1), Diana, Natalinha, Tampa y Camila.
