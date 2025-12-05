Eric Garcia acuerda su renovación con el Barcelona hasta 2031

Eric Garcia, el más polivalente de los futbolistas del Barcelona, "solo le falta jugar de portero", dijo el otro día Deco en la SER, ha acordado su renovación hasta 2031. Así lo ha anunciado la entidad azulgrana este viernes. El jueves de la semana próxima firmará los documentos en el despacho del presidente Joan Laporta en el club y atenderá después a los medios de comunicación.

El jugador de Martorell, que creció en La Masia pero acabó marchándose a los 16 años un tiempo al Manchester City antes de regresar a su casa, se ha ganado el respeto de Hansi Flick, la plantilla y los dirigentes de la entidad por su capacidad de jugar en diferentes posiciones, su comprensión del juego y su fiabilidad en todo lo que hace. Por eso su renovación de un contrato que acababa en 2026 era prioritaria para el director deportivo.

En este curso el futbolista de 24 años ha jugado de lateral derecho, de central, de lateral izquierdo y últimamente de nuevo de mediocentro, puesto en que ha rendido a un alto nivel y se ha erigido en sustituto natural de De Jong en su ausencia. En el primer partido en el remozado Camp Nou, ante el Athletic, Eric fue aclamado cuando salió del campo por los aficionados, de tan competente que había sido su actuación.

Con máscara

Garcia juega en los últimos partidos con una máscara facial después de fracturarse la nariz el pasado 5 de noviembre en el encuentro de Champions contra el Brujas. Pese a esta inconveniencia, Flick no ha dejado de contar con él.

Su importancia en el equipo ha experimentado un cambio radical respecto al año pasado. No contaba con todos los minutos que quería y raramente se asentó como titular indiscutible. De hecho, estuvo tentado por diferentes equipos, entre ellos el Girona de Michel, quien lo quería de vuelta a su vera después de convivir con él durante su año de cesión. Ahora es el futbolista con más minutos de la plantilla, con 1.509 de 1.800 posibles (el 83%).

"Con esta renovación, el FC Barcelona reafirma su apuesta por un futbolista formado en La Masia y que es un ejemplo para los jóvenes con talento de la cantera. Su rendimiento, su madurez y su compromiso han sido determinantes para prolongar su vínculo con el club", reza el comunicado de la entidad barcelonista.