Detenidos dos futbolistas turcos de Primera y tres presidentes de Segunda por hacer apuestas

Un total de 35 personas han sido detenidos este viernes en Turquía dentro de una investigación sobre apuestas deportivas y posiblke amaño de partidos, entre ellos un jugador del Galatasaray, otro del Fenerbahçe y los directivos de tres clubes de segunda división, así como dos entrenadores.

La Fiscalía de Estambul señaló que los arrestados están acusados de violar la ley de prevención de la violencia en el Deporte.

Metehan Baltaci, jugador del Galatasaray y de la selección sub-21, ha sido detenido por haber realizado apuestas que afectan a su propio equipo.

El delantero del Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş está también entre los detenidos, por realizar apuestas usando la cuenta de otra persona.

Además, están bajo arresto los presidentes o propietarios de tres equipos de segunda división, así como dos técnicos, por sospechas de que intervinieron para amañar el resultado de un partido entre el Ankaraspor y el Nazilli Belediyespor en abril del pasado año.

Otro futbolista, cuyo nombre no se identifica, está acusado de haber participado en un acuerdo para fijar el resultado del cruce entre los equipos de segunda Ümraniyespor y Giresunspor hace dos años.

Sanciones masivas

La Federación Turca de Fútbol anunció a finales de octubre que cientos de árbitros que trabajan en las ligas profesionales tenían cuentas de apuestas o estaban apostando activamente, aunque insistiendo en que no había indicios de amaño de partidos.

Desde entonces, docenas de árbitros y delegados de partidos han sido suspendidos y más de cien jugadores han recibido sanciones de entre 45 días y un año sin jugar por haber participado en apuestas.

Además, la Fiscalía había ordenado el arresto de árbitros y el presidente del equipo Eyüpspor, de la primera división turca.