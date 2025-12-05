El Celta sobrevive en los penaltis ante un Sant Andreu enorme

El Celta de Vigo necesitó este jueves la tanda de penaltis para certificar un sufrido pase a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, después de imponerse a un enorme Sant Andreu tras el 1-1 con el que concluyeron los 120 minutos de juego.

El conjunto dirigido por Claudio Giráldez igualó el tanto inicial de los locales en la prórroga y, ya en la tanda definitiva, fue en el séptimo lanzamiento cuando el disparo de Sergi Serrano, estrellado en el larguero, selló la agónica clasificación celeste.

Más de 6.500 hinchas

Impulsado por las 6.531 gargantas que llenaban el Estadio Municipal Narcís Sala, el Sant Andreu estuvo a punto de adelantarse en el primer minuto. Un envío largo encontró a Sergi García, que sorprendió a Iván Villar con un balón picado que se marchó ligeramente desviado.

El fallo no desanimó a los cuatribarrados, que siguieron empujando con un fútbol vertical y una presión alta asfixiante. No obstante, pese a controlar el ritmo del partido, ese dominio resultó estéril y no se tradujo en aproximaciones claras de gol, limitándose a acciones aisladas de Sergi Serrano por la banda.

El Celta, con el paso de los minutos, empezó a sacudirse la presión local. El juego fluyó entonces a través de las botas de Hugo Sotelo y Hugo Álvarez, quienes le dieron criterio al fútbol vigués y equilibraron la balanza.

Al larguero

El propio Sotelo, primero con un disparo que desvió el guardameta Raúl García, y después con un remate que se estrelló en el larguero, tuvo las dos ocasiones más claras de una primera parte que acabó sin goles.

Tras el paso por vestuarios, el cuadro gallego mantuvo la inercia y acorraló al Sant Andreu en su propio campo. Hugo Álvarez avisó con un remate de cabeza tras un balón parado, pero más allá de esa acción le seguía faltando ese último pase para romper la defensa rival.

Borja Iglesias y Aspas

A falta de quince minutos, Claudio Giráldez movió ficha: dio entrada a Borja Iglesias y al capitán Iago Aspas. Su presencia le dio un aire nuevo al Celta, que recuperó el control del partido y embotelló a su rival tras minutos de más igualdad.

Jutglà la tuvo con un disparo que se marchó por encima del larguero, aunque fue invalidado por fuera de juego, y poco después Aspas lo intentó con un remate en plancha, pero no cogió portería, y el partido se fue a la prórroga.

Éxtasis efímero

Los goles que no aparecieron en los noventa minutos reglamentarios llegaron en la prórroga. Alexis García cazó un balón en el corazón del área y, con un toque de exterior, abrió el marcador para desatar el éxtasis en la grada (1-0, min.103).

Pero poco le duró la alegría a los locales. En la acción siguiente, Yoel Lago filtró un pase interior que Borja Iglesias controló y cruzó a la red para devolver el empate y silenciar la celebración local (1-1, min.105).

En la tanda, ambos equipos convirtieron sus seis primeros lanzamientos sin fallo. En el séptimo, Yoel Lago volvió a acertar para el Celta y, en la réplica, el disparo de Sergi Serrano se estrelló en el larguero. Así, tras un pulso agónico, el conjunto vigués certificó su sufrida clasificación.