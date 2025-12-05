Detenido el futbolista canario Aridane Hernández por estrellar su Porsche, huir y triplicar la tasa de alcoholemia permitida

El futbolista del Almería Aridane Hernández ha sido detenido durante la madrugada de este viernes por la Policía Local, al dar positivo en las pruebas de alcoholemia tras sufrir un accidente de tráfico y, presuntamente, abandonar el lugar de los hechos para ocultarse en su domicilio, según ha informado EFE.

El central del Almería Aridane Hernández estrelló en la pasada madrugada su Porsche Cayenne contra otros tres vehículos estacionados y luego protagonizó otro incidente en un aparcamiento. La Policía Local de Almería siguió el rastro del vehículo de alta gama hasta la residencia del exfutbolista del Real Valladolid, Osasuna o Real Madrid.

Ya en el interior de su residencia, sobre las cinco horas de la mañana, como detallan los medios de la capital almeríense, se le hizo el test de alcoholemia y triplicó la tasa permitida.

Según informaron a la agencia fuentes municipales, el suceso que implica al futbolista ocurrió sobre las 3.30 horas en el barrio de la Vega de Acá, cuando el vehículo de alta gama conducido por Aridane habría colisionado contra tres coches estacionados en la calle Argentinita.

Tras arrojar un resultado positivo de carácter penal por alcoholemia, Aridane ha quedado en libertad con una citación para un juicio rápido, lo que no le ha impedido entrenar en la mañana de este viernes junto con sus compañeros, que preparan el partido del sábado en Andorra, de la decimoséptima jornada de LaLiga Hypermotion.