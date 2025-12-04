Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FÚTBOL

Tebas emprende acciones legales contra los futbolistas por sus protestas por el Villarreal-Barça de Miami

LaLiga presenta una demanda de conciliación ante el SIMA, al entender que AFE celebró una huelga encubierta

El presidente de LaLiga, Javier Tebas.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas. / Mariscal / EFE

Sergio R. Viñas

Sergio R. Viñas

Madrid
Javier Tebas prometió acciones legales contra la protesta del sindicato AFE por la disputa, finalmente cancelada, del Villarreal-Barça en Miami y estas han llegado. LaLiga ha presentado una demanda de conciliación en el SIMA (Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje) para aclarar si se produjo o no una huelga encubierta con esa propuesta.

Estas acciones legales, adelantada por El Mundo y confirmadas por este diario, abren un proceso de conciliación que puede derivar en una denuncia ante la Justicia ordinaria. El sindicato AFE ya ha reivindicado que entiende la protesta como un ejercicio de libertad de expresión y en ningún caso como una huelga.

Parones de unos segundos

Los hechos ocurrieron en la 9ª jornada de LaLiga cuando, en plena polémica por la disputa del Villarreal-Barça en Miami, los capitanes de Primera pactaron no disputar los segundos iniciales de cada partido en señal de protesta. Se quejaban de que LaLiga no les había informado con detalle de este proyecto y de la decisión se había tomado, por tanto, sin tener en cuenta a los jugadores.

Días después, LaLiga y AFE mantuvieron una reunión en la que Tebas le trasladó a David Aganzo, presidente del sindicato, que entendían sus acciones como una huelga encubierta y, por lo tanto, ilegal, al no haber sido convocada conforme a la ley. Para entonces, la promotora Relevent ya había anunciado la cancelación del partido, ante las incertidumbres que lo rodeaban, que sumaban la voluntad del Real Madrid de frenarlo en los juzgados al malestar de los futbolistas, incluidos los de los dos equipos implicados.

Con su demanda ante el SIMA, la patronal quiere "aclarar si fue una huelga" no convocada conforme a los reglamentos "o algo a lo que la competición se pueda arriesgar en cada partido de forma espontánea", explican fuentes de la institución.

Según informa El Mundo, el SIMA debe resolver la cuestión en un plazo de dos semanas. A partir de ahí, LaLiga podría elevar el conflicto a la Audiencia Nacional, si lo considera conveniente.

