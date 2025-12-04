Ona Batlle también regresa lesionada de la selección española

No hay paz para el Barça. Si ya el equipo masculino vivió semanas de extrema tensión a raíz del tratamiento seguido por Lamine Yamal de su pubalgia que le impidió participar en el último parón de selecciones, en el conjunto femenino tampoco han salido indemnes. Primero fue Aitana Bonmatí, lesionada en un entrenamiento con la selección española, y que estará cinco meses de baja después de ser operada de una fractura del peroné izquierdo. La lateral Ona Batlle ha sido la última damnificada, con una lesión miofibrilar en el sóleo derecho que, según los servicios médicos del Barcelona, le mantendrá de baja durante tres semanas.

Ona Batlle, pieza clave en el triunfo en la Nations League de la selección española entrenada por Sonia Bermúdez, regresó con molestias del doble duelo frente a Alemania. Jugó los 90 minutos en Kaiserslautern (0-0) y 88 en el duelo decisivo del Metropolitano (3-0). Pero no ha sido hasta este jueves cuando el club azulgrana ha podido realizarle las pruebas que han confirmado una lesión que la dejará fuera de combate hasta 2026.

Cinco partidos fuera

Por lo pronto, Ona se perderá cinco partidos: los de la Liga F frente al Tenerife (6 de diciembre) y el Levante Badalona (13 de diciembre); los de Champions contra el Benfica (10 de diciembre) y el Paris Football Club (17 de diciembre); y el de octavos de final de la Copa de la Reina frente al Alavés Gloriosas (21 de diciembre).

Durante este último parón de selecciones también cayó lesionada la portuguesa Kika Nazareth, que sufrió un esguince del ligamento lateral interno del tobillo izquierdo que la dejará también sin jugar un mínimo de tres semanas. Además, el pasado mes de octubre, Salma Paralluelo también sufrió una lesión con la selección española durante el partido contra Suecia. En este caso, una rotura parcial del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda. Se le espera para enero de de 2026, como a Patri Guijarro, que está recuperándose de una fractura de estrés en el hueso escafoides del pie derecho.