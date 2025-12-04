Michael Jordan, leyenda de 62 años: "Ahora todo el mundo quiere tener un logo"

La fortuna de Michael Jordan, leyenda de la NBA, está valorada en unos 3.800 millones de dólares. Además de ser uno de los mejores jugadores de baloncesto de siempre, ganador de seis anillos de campeón con los Chicago Bulls, Jordan siempre supo mezclar de maravilla los negocios con el deporte. Pocos jugadores han explotado mejor su marca personal que Jordan, que en los últimos tiempos está tomando protagonismo en los medios ante una serie de entrevistas para la NBC bajo el título “MJ: Insights to Excellence”. En la última entrega, la estrella de 62 años carga sus declaraciones con un buen número de anécdotas curiosas que están dando mucho que hablar.

Concretamente, Jordan ha vuelto a referirse a aquella cláusula de "amor al juego" incluida en sus contratos durante su trayectoria deportiva (1984-2003). “Si yo iba conduciendo y veía un partido de baloncesto al otro lado de la carretera, podía ir a jugar. Si me lesionaba, mi contrato seguía estando garantizado”, dijo Jordan.

Fotografía de una camiseta de Michael Jordan como jugador de los Chicago Bulls. / EFE

“Mi amor por el juego estaba en mi contrato. Estoy seguro de que ahora los contratos no tienen esa cláusula… Yo amaba tanto el juego que nunca dejaría que alguien me quitara la oportunidad de jugar”, incidió el mítico baloncestista.

Jordan, además, valoró cómo pudo hacer compatible su incidencia deportiva con la industria creada al amparo de su figura: "Ahora todo el mundo quiere tener un logo. Pero yo primero puse el trabajo, y después la marca fue la que evolucionó. La gente recuerda a Michael Jordan por lo que hizo en la pista de baloncesto, no por lo comercial".

El exjugador de los Bulls, además, abundó en lo que a él más le funcionó durante su trayectoria: “En este tiempo, los jugadores reciben atención individual con su preparador y salen a tirar 100 tiros, 1.000 tiros. Yo descubrí que lo que más me beneficiaba era simplemente salir a jugar al baloncesto. Eso era lo que hacía. Eso era con lo que crecía”, zanjó Jordan.