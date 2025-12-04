Un Espanyol nulo consuma otro fracaso en la Copa ante el Atlético Baleares: "Es una cagada gorda, pido perdón a la afición"

La maldición del Espanyol en la Copa del Rey continúa sin remedio. El equipo perico se quedará de nuevo sin repetir los éxitos de 2000 y 2006, cada vez más lejanos, tras su fiasco de este miércoles en el campo del Atlético Baleares (1-0). El conjunto de Luis Blanco, el entrenador de Santa Coloma de Gramenet que llegó a dirigir a Espanyol en 2022 tras la surrealista destitución de Vicente Moreno, echó al bloque de Manolo González. El sexto de la Liga fracasó contra un rival de Segunda RFEF, que ahora ocupa la tercera plaza del grupo 3 de la categoría igualado con el filial del Barça. El Sabadell, por otro lado, también dijo adiós ante el Deportivo (0-2).

No es un desastre desconocido para el Espanyol, que el año pasado fue el primer equipo de Primera eliminado en la Copa al caer en Barbastro, también de Segunda RFEF, la cuarta categoría del fútbol español. La historia se repitió en el Estadio Balear, donde el cuadro catalán sucumbió con una pobre imagen. Había avisado Manolo de que no tiraría el torneo, pero se vio superado por un adversario más motivado. Ni siquiera la referencia del Girona, eliminado el día anterior en Ourense, sirvió de acicate.

Error de Riedel

Apostó el técnico gallego por un once totalmente renovado sin un solo titular del partido del domingo en Vigo, pero sí con piezas relevantes como Riedel, Pickel, Edu Expósito o Kike García. El comienzo de los blanquiazules fue serio y convincente, con ocasiones de Salinas y Roca en el primer cuarto de hora, pero su rival se fue entonando poco a poco y acabó equilibrando las fuerzas, aunque sin ningún peligro para Fortuño.

Kike García, presionado por Tovar, en el choque de este jueves en Palma. / MIQUEL A. BORRÀS / EFE

Aguantó bien el cuadro balear y llegó al descanso sin rasguños a la espera de sorprender a los pericos en algún despiste. Y ese regaló llegó en un balón al área mal despejado por Riedel. El balón le cayó a Tovar, que fusiló al meta perico (m. 54). Quedaba mucho por delante y Manolo agitó el árbol con los cambios. Urko, Roberto, Dolan, Terrats y Javi Hernández fueron los elegidos en busca de una reacción que jamás llegó.

"Esto es una cagada gorda, pido perdón a la afición. Estoy muy cabreado. El primero que le tiene que meter el dedo en el culo a los jugadores soy yo. No hemos competido", resumió el técnico perico.