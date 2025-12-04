España busca la final soñada en un duelo histórico ante Brasil en Manila

La selección española afronta uno de los mayores retos en sus 30 años y 200 partidos de historia. El número 201 no será uno más; será ante Brasil, la gran favorita al título.

Sin embargo, la Roja llega como tricampeona de Europa y en un momento de forma excepcional. No pierde desde hace un año y suma 15 victorias y un empate. El conjunto brasileño, por su parte, acumula 41 encuentros sin caer, precisamente desde que España la derrotó en Melilla en 2022.

Camino impecable

Las jugadoras de Clàudia Pons llegan en muy buena dinámica tras una contundente victoria en cuartos ante Marruecos (6-1), un duelo que quedó sentenciado en apenas 90 segundos con un hat-trick relámpago de Irene Córdoba.

En total, España acumula cifras de récord en el torneo. El equipo acumula 23 goles a favor y solo 4 en contra, firmando así un pleno de victorias durante la fase de grupos.

En el otro lado del cuadro, la ‘canarinha’ ha ganado sus cuatro partidos con claridad, destacando goleadas como el 0-9 a Panamá y el 6-1 a Japón en cuartos.

Concentración y confianza

Clàudia Pons, seleccionadora nacional afirma en la rueda de prensa previa al partido que: "Es una competición que llevamos preparando mucho tiempo. El objetivo era llegar a la final y hoy mentalmente solo queremos ganar. No hemos venido a ver qué pasa, hemos venido a que pasen cosas".

Sobre las claves para superar a Brasil, la técnica fue clara: "Es importante seguir manteniendo la concentración y la confianza que nos ha traído hasta aquí".

Así mismo, Laura Córdoba, MVP en dos partidos, reconoce: "Esto viene trabajado desde hace muchos años. Hay que estar concentradas, salir con ganas y que todo vaya bien. Este es un partido en el que te lo juegas todo".

Un duelo con 14 precedentes

Será el duelo número 15 entre ambas selecciones; la Roja suma cinco victorias, mientras que el cuadro brasileño alcanza nueve. Ambos equipos han marcado un total de 33 goles cada uno. El primer enfrentamiento data de 2005, con victoria española (1-3), y el último fue en 2023 en Palma, donde Brasil se impuso por 1-2.

La selección europea busca su primera final mundialista oficial, mientras que el combinado sudamericano pretende refrendar su dominio histórico. El duelo entre las dos mejores selecciones del ranking FIFA promete ser una final anticipada en Manila.

Las españolas, lideradas por el talento de Antía Pérez, Irene Samper y la explosiva Irene Córdoba, confían en repetir la gesta de 2022. Al otro lado, la potencia ofensiva brasileña destaca con Emilly Marcondes (6 goles) y Débora Vanin (4 goles).

La semifinal se disputará este viernes a las 13:30 (hora española) en el PhilSport Arena de Manila y se podrá ver en directo por Teledeporte. Un escenario que se viste de gala para recibir lo que muchos consideran una final anticipada. España y Brasil llegan en su mejor versión a una semifinal que promete emoción, ritmo y tensión desde el primer minuto.