La Diputació de Barcelona celebra la primera edición de los premios 'Dones d'Esport'

El Paraninfo de la Diputació de Barcelona ha acogido este jueves la primera gala de los Premios Dones d'Esport, que ha reconocido por su trayectoria profesional en el deporte a Montserrat Garcia Llovera. En 1984 fue nombrada jefa del Servicio de Deportes, convirtiéndose en la primera mujer en ostentar un cargo de alta dirección en deportes en la corporación. Además, se han entregado diferentes galardones a deportistas nacidas en la provincia o residentes en ella, con el objetivo de fomentar la igualdad de género en el ámbito deportivo, reconociendo las aportaciones de estas mujeres e incentivando la participación femenina en todas las disciplinas y niveles, con la finalidad de celebrar el impacto de las mujeres en el deporte y avanzar hacia una sociedad más equitativa e inclusiva.

A pesar de los avances, todavía queda mucho trabajo por hacer. Un 40% de las mujeres no practica actividad física y, entre las jóvenes, dos de cada cinco chicas no hacen deporte regularmente. En el mundo federado, las licencias femeninas siguen siendo menores, y solo un 24% de las mujeres participa en estructuras deportivas profesionales.

Pionera e innovadora

Durante su intervención, la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, ha felicitado a finalistas y ganadoras y ha afirmado que “la Diputació ha vuelto a hacer historia, vuelve a ser pionera e innovadora y hace posible y pone en valor todo el esfuerzo que se está haciendo desde los 311 municipios de Barcelona, desde los clubs, desde las entidades, para garantizar la presencia en igualdad de condiciones de las mujeres, no solamente desde la práctica deportiva, en las diferentes disciplinas, sino también en las juntas directivas, allí donde se toman las decisiones”.

Y ha añadido que “se trata de un compromiso de los poderes públicos, de la corporación y de los ayuntamientos de acompañar a la sociedad civil, en este caso a los clubes, para garantizar un derecho de la ciudadanía, que es la igualdad entre hombres y mujeres”.

La presidenta Moret ha subrayado que “es por ello que la Diputació de Barcelona ha querido organizar estos galardones para poner en valor este trabajo de los municipios, de los clubs y de las entidades, sin los cuales no sería posible”.

La Gala de los Premios 2025 ha sido presentada por la periodista Marta Carreras. Los miembros del jurado, integrado por representantes de las áreas de Deportes y Actividad Física y de Feminismo e Igualdad de la Diputació, han sido los encargados de entregar los premios a los ganadores de cada categoría junto con diferentes autoridades.

Finalistas y premiados

El Premio al Rendimiento Deportivo Joven ha sido para la deportista de ciclismo de montaña Alba Riera, del municipio de Vic. Las finalistas han sido: Núria Balaguer, de Bagà, en esquí de montaña; Milena Casetta, de Sitges, en escalada; Gabriela Lasalle, de Esplugues de Llobregat, en carreras de montaña; y Marta Mitjans, de Arenys de Mar, en atletismo.

El Premio al Equipo del Año lo ha recibido el equipo sénior del Club de Béisbol y Sófbol Sant Boi, de Sant Boi de Llobregat. Los finalistas han sido: el equipo sénior de fútbol sala de la Associació Esportiva Penya Esplugues, de Esplugues de Llobregat; el equipo sénior del Club Ègara, sección de hockey, de Terrassa; el equipo Team del Club Gimnàstica EGIBA, de Manresa; y el equipo sénior absoluto del Club Prat Triatló 1994, del Prat de Llobregat.

El Premio a la Entidad Deportiva ha recaído en el Club Hoquei Patí Bigues i Riells. Los finalistas han sido: Club Esportiu Patinatge El Masnou; Club Natació Terrassa; Club Tennis Vic; y la Fundació Alexia Putellas, de Mollet del Vallès.

El Premio a la Trayectoria Deportiva lo ha ganado Margot Suárez, de Castelldefels, en la modalidad de piragüismo. Las finalistas han sido: Anna Comet, de Vic, en esquí de montaña y carreras de montaña; Judith Corachán, de Sant Boi de Llobregat, en triatlón; Natàlia Mas, de Terrassa, en natación; y Cristina Salvador, de Granollers, en natación artística.

El Premio al Proyecto Deportivo Municipal se ha otorgado a «Igualdad en el deporte», de Granollers. Los finalistas han sido: «Carrera de la mujer», de Sant Joan de Vilatorrada; «Hagamos deporte en los barrios», de Castelldefels; «Priorízate y empodérate», de Les Franqueses del Vallès; y «Mujer, deporte, salud y calidad de vida para el colectivo de personas mayores», de Arenys de Mar.

Paula Leitón, deportista del año

El Premio a la Deportista del Año ha recaído en Paula Leitón, de Terrassa, oro en los JJOO de París 2024 con la selección española de waterpolo. Las finalistas han sido: Aitana Bonmatí, de Sant Pere de Ribes, en fútbol; Mireia Hernández, de Granollers, en natación artística; Meritxell Mas, de Les Franqueses del Vallès, en natación artística; y Andrea Serra, de Sitges, en patinaje show.

El Reconocimiento a la Trayectoria Profesional en el Deporte ha sido para Montserrat Garcia Llovera. Con el galardón a Montserrat Garcia Llovera, los miembros del jurado han querido reconocer su trayectoria.

Al recoger el premio, Garcia Llovera ha felicitado a todas las ganadoras y ganadores. Sobre el premio, ha dicho que ha sido “un auténtico honor recibirlo” y ha recordado cómo “la Diputació siempre ha apostado por el deporte y gracias a ello se pudieron llevar a cabo numerosos proyectos que nos han permitido llegar a días como el de hoy”.