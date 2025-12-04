Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión | Apunte

Carme Barceló

Carme Barceló

La caja torácica de Raphinha, por Carme Barceló

Raphinha se señala el escudo tras marcar al Atlético en el Camp Nou.

Raphinha se señala el escudo tras marcar al Atlético en el Camp Nou. / JORDI COTRINA

A trompicones llega el Barça a este constitucional y católico puente como líder de la Liga. A golpes de pecho, que es lo que le gusta al socio culer, siempre tan al límite como el presidente y la junta directiva que gestionan su club. A empujones de realidad, con esta nueva casta azulgrana que tira de buen fútbol con y sin balón y de sobredosis emocional cuando se enfrenta a un equipo como el Atlético de Madrid.

Casi al paroxismo llegaron los 45.000 espectadores que, gracias a Dios y al empuje informático, pudieron dejarse la voz y el alma en el Camp Nou. Venían enfadados por lo sucedido con las entradas el pasado fin de semana, pero entregados a una causa que ya empiezan a apuntalar Flick y sus jugadores.

Los que se pelaban de frío en el palco poco o nada tenían que ver con los que se fajaron ante los ‘colchoneros’, conscientes de que lo pueden todo cuando se llenan de fútbol y la enfermería se vacía. El ‘once’ titular, con Raphinha y Pedri como hacedores del éxito, se reconvirtió en otra alineación resistente y solidaria en la que se aparcó la gloria en pos de la heroica.

El guionista de este partido escribió como el especialista Lewandowski lanzaba un penalti a la estación de metro de Collblanc y Dani Olmo marcaba un gol que no celebró por una luxación en el hombro que sufrió tras el remate. Pero también relató que Pedri es un cerebro que, además de repartir juego, lo calma y lo endereza. Que los once que acabaron el partido, suplentes casi todos, fueron uno. Y que hay un tipo al que hace un par de años quisieron echar que se aplasta la caja torácica cuando marca un gol. Que estira la elástica, apunta al escudo y levanta al público. Éste se entregaba al líder, al hombre que consolaba a un Hansi Flick abatido y enfadado hace unos días y el que se considera un ‘pesado’ para sus compañeros. Los empuja, los riñe, los felicita y los sostiene. Es un pulmón por el que todos respiran. Para Simeone, Raphinha merecía el último Balón de Oro. Para la parroquia azulgrana, con tenerle para adorarle es suficiente.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Reyes Bellver, directora de fútbol femenino de la RFEF: 'Ni hubo casting ni entrevistas de trabajo para el puesto de seleccionadora. Sonia Bermúdez es una entrenadora excepcional
  2. Lo siento, pero los buenos, los buenísimos, son Pedri y Raphinha
  3. El Barcelona piensa en grande y niega al Atlético
  4. Barça - Atlético de Madrid de Liga, en directo: última hora, alineaciones y resultado, en vivo
  5. Aitana Bonmatí estará cinco meses de baja y se perderá lo que queda de temporada
  6. El financiero Marc Ciria anuncia su precandidatura a presidir el Barça
  7. Elena Fort pide disculpas a los 7.500 socios afectados por el fallo tecnológico en el Barça-Alavés
  8. Araujo le pide al Barça un respiro tras su expulsión contra el Chelsea

La caja torácica de Raphinha, por Carme Barceló

La caja torácica de Raphinha, por Carme Barceló

El expresidente del Club Laietà dice en el juzgado que los pagos del Barça por las molestias de las obras fueron legales

El expresidente del Club Laietà dice en el juzgado que los pagos del Barça por las molestias de las obras fueron legales

La Federació Catalana de Soteras rechaza convocar una asamblea extraordinaria "por fraude de ley"

La Federació Catalana de Soteras rechaza convocar una asamblea extraordinaria "por fraude de ley"

El Barça pone a la venta el peluche de su mascota CAT: más de un año de trabajo y 5.000 unidades

El Barça pone a la venta el peluche de su mascota CAT: más de un año de trabajo y 5.000 unidades

Trent Alexander-Arnold se vuelve a lesionar y no volverá a jugar este año

Trent Alexander-Arnold se vuelve a lesionar y no volverá a jugar este año

El Barça trata de impedir otro bochorno y solo venderá entradas a sus socios en el partido contra el Eintracht

El Barça trata de impedir otro bochorno y solo venderá entradas a sus socios en el partido contra el Eintracht

El abrazo de Vinícius y las recetas de Ancelotti: Xabi Alonso cambia el rumbo para sobrevivir

El abrazo de Vinícius y las recetas de Ancelotti: Xabi Alonso cambia el rumbo para sobrevivir

El Barça también se disculpa por el deficiente catering de la caótica tarde del Alavés

El Barça también se disculpa por el deficiente catering de la caótica tarde del Alavés