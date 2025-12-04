El Barça trata de impedir otro bochorno y solo venderá entradas a sus socios en el partido contra el Eintracht

El Barça, que ya se estaba temiendo lo peor, ha dado un paso más para evitar que el próximo martes, en el partido de Champions que le enfrentará al Eintracht de Frankfurt en el Spotify Camp Nou, se repita el bochorno vivido el 14 de abril de 2022.

Aquel día, más de 30.000 aficionados alemanes, ataviados con sus camisetas blancas, tomaron el estadio azulgrana y celebraron a lo grande la eliminación del Barcelona en la vuelta de los cuartos de final de la Europa League. Fue una jornada en que se sucedieron situaciones surrealistas, como que el himno azulgrana fuera silbado de lo lindo, pero también peligrosas, con hinchas completamente borrachos que se dedicaron a insultar y lanzar objetos a los espectadores que trataban de ver el partido.

El Barça ha decidido esta vez actuar, por lo que destinará todas las localidades que vende el propio club exclusivamente para sus socios (24.800 tienen el pase de temporada, y el resto de entradas para completar el aforo de 45.000 personas se venderá al resto de socios). Ello no quiere decir que no haya presencia de seguidores alemanes. La UEFA, de hecho, obliga a los clubes a ceder el 5% de sus entradas al club rival para que su afición pueda ser ubicada en un sector restringido (serían, en este caso, unas 2.250 entradas). También habría que tener en cuenta las butacas que se reserva la propia UEFA para sus compromisos comerciales, que en numerosas ocasiones han acabado también en manos de aficionados rivales.

En aquel funesto partido frente al Eintracht de 2022, numerosos seguidores alemanes se hicieron con las localidades locales 'trampeando' la geolocalización con las IP's y aprovechándose también de la reventa efectuada por socios del club.

Controles visuales

"Cualquier entrada detectada en poder de una persona seguidora del Eintracht en la zona local será registrada para identificar al socio o socia implicado en la adquisición y posterior venta a la afición rival", reza el comunicado hecho público por el Barcelona este jueves. Para lograrlo, el club azulgrana se ha comprometido a extremar sus medidas de seguridad. Concretamente, hará controles visuales respecto a la simbología o la indumentaria de los asistentes al estadio en las zonas locales. La entidad, además, amenaza con realizar "expulsiones" de estos hinchas.

Hinchas alemanes se encaran a aficionados del Barça en el Camp Nou el 14 de abril de 2022. / Jordi Cotrina

También ha prometido el Barcelona coordinarse tanto con la Guardia Urbana como con los Mossos d'Esquadra para impedir que los hinchas del Eintracht campen a sus anchas por los alrededores del Camp Nou. En principio, para impedir la reventa de entradas. Actividad que, por otro lado, jamás se ha erradicado.

Desde la junta directiva de Joan Laporta se ha pedido, además, un "análisis diario" de las ventas de localidades efectuadas para evitar posibles fraudes. De hecho, se intentará estar al tanto de la trazabilidad de estos tickets. Si un socio revende algunas de estas entradas, el Barcelona elevará su actuación a la Comisión de Disciplina.

El club azulgrana, además, va a intentar que las localidades puedan ser accesibles para los sufridos bolsillos de los socios. Los precios oscilarán entre los 59 y los 199 euros, con un descuento a aplicar del 35%.