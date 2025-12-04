El Barça pone a la venta el peluche de su mascota CAT: más de un año de trabajo y 5.000 unidades

El FC Barcelona presentó este jueves el peluche de su mascota CAT, el producto estrella de la navidad azulgrana. El acto se celebró en el interior de su museo immersivo situado al lado del remodelado Spotify Camp Nou.

El club azulgrana había empezado la campaña desde redes sociales con varias publicaciones desde la cuenta de Instagram de la propia mascota, que nació en honor al 125 aniversario del club el pasado 29 de noviembre de 2024. El Barça ha estado trabajando en su peluche más de un año para que pudiera salir a la venta en fechas navideñas.

Finalmente, el muñeco saldrá a la venta durante este viernes y tendrá un precio único de 34,99 euros, ya que no existen versiones en otros tamaños. Los socios han gozado de una preventa que se ha agotado en 20 minutos, y solo habrá 5.000 ejemplares en la primera ola de ventas. Para el resto del público estará disponible a partir de las 9.00 horas en el e-commerce y a partir de las 10.00 en tiendas físicas.

El peluche fue revelado delante del público en el centro de la sala circular dentro del museo inmersivo, debajo del foco y rodeado de una pantalla 360° que iba mostrando imágenes de la mascota, de su firma y del escudo del club. No faltó una pequeña parada de productos navideños como tazas y sudaderas, todos con la imagen de CAT.

El peluche de la mascota CAT. / AFP7

Llorenç Tarrés, de Barça One, dio inicio al acto tras el cese de la música y ha dado paso a un vídeo en directo de CAT después de dedicarle unas palabras a la figura que tanto se ha popularizado entre la afición culé en el último año: “Es un momento que marcará un antes y un después. Lo conocimos en el Liceu por el 125 aniversario del club y ha sido un auténtico fenómeno. Ha estado presente en una centena de partidos y muchos otros actos de la fundación. Lo de hoy no es solo la presentación del peluche, sino también un día para celebrar la magia azulgrana”.

En el video en directo, CAT se paseó por la tienda del club acompañado de aficionados vestidos con la camiseta azulgrana, mientras una batucada le ponía ritmo al recorrido que le llevaba hasta donde se encontraba su peluche. La mascota participó en coreografías de baile mientras iba avanzando, y fue recibido por un leve aplauso cuando entró en la sala 360°.

“Hace más kilómetros que Raphinha”, bromeó Tarrés, antes de ayudar a CAT en el momento más esperado, en el que juntos levantaron la capa negra que cubría el estante sobre el que se encontraba el muñeco. “Si el Barça es más que un club, CAT es más que una mascota. Visca el Barça y visca CAT”, despidió el presentador antes de mostrar un último vídeo sobre el proceso creativo del diseño de la mascota. El evento contó con la participación de Paloma Mikadze, directora del Área de Identity y Barça Media 360, y de los hermanos Grangel, colaboradores en la creación del personaje. Por último, CAT se dio un baño de masas con la gente presente en la sala.