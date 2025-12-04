El Barça también se disculpa por el deficiente catering de la caótica tarde del Alavés

El ‘sábado negro’ provocado, especialmente, por el tremendo caos de las entradas, el sábado 29 de noviembre, no fue solo un día caótico para 7.500 socios del FC Barcelona que sudaron tinta para entrar en el Spotify Camp Nou y asistir al choque contra el Alavés (3-1), cosa que varios cientos de ellos no pudieron dado el desastroso servicio ofrecido por el club que preside Joan Laporta. Ese día también fue aciago para decenas de socios y simpatizantes culés que habían adquirido una de las costosas entradas vip. Dada la hora a la que se jugaba el partido (16.15 horas), decidieron pagar sus buenos euros por el catering que el club servía en un salón del Hotel Hyatt, antiguo Princesa Sofía, pegadito al ‘estadi’.

Según contó este miércoles José Manuel Lázaro, durante 18 años profesional del departamento de Comunicación del Barça, antiguo jefe de prensa del primer equipo, responsable de deportes profesionales del ‘més que un club’ durante sus últimos cinco años en el FC Barcelona y, ahora, colaborador de ‘Versió RAC1’, programa con el que Toni Clapés acaba de ganar un Premio Ondas, el catering ofrecido por los responsables del departamento Hospitality de la entidad azulgrana fue, no solo escaso, sino un auténtico desastre, según han reconocido algunos socios contactados por EL PERIÓDICO tras escuchar las explicaciones de Lázaro.

El Barça, además de ofrecer disculpas y explicaciones por el caos de las entradas el día del Alavés, ha tenido que pedir perdón y ofrecer varias compensaciones a un grupo de socios que, ese mismo sábado, contrató un costoso catering, que acabó siendo indigno del 'mÉs que un club'

“Hubo un grave error en el catering hasta el extremo de que el club ha tenido que pedir disculpas, por carta, a los socios que habían contratado ese servicio que, de momento y por las lógicas limitaciones del nuevo Spotify Camp Nou, no se puede servir en el ‘estadi’ y se ofrece en un salón del Hyatt”, explicó Lázaro en RAC1. “El Barça, no solo ha pedido disculpas a estos socios sino que, también, les ha ofrecido, como compensación, un nuevo catering en el próximo partido (13 de diciembre, a las 18.30 horas) que el equipo de Hansi Flick juegue en el ‘estadi’, que será ante Osasuna”.

Poca broma

Lázaro bromeó, con la ironía que caracteriza a ‘Versió RAC1’, sobre la circunstancia de que los cientos de socios que se quedaron sin entrada o sin poder acceder ese mismo sábado al Spotify Camp Nou no han recibido carta alguna de disculpas, “solo los que se gastaron el dinero extra en el catering han recibido esa misiva y han sido compensados”.

EL PERIÓDICO ha tenido acceso a la carta que el Barça, a través de su 'Equip Hospitality', ha remitido a ese grupo de socios descontentos y molestos por la baja calidad del catering. La carta, que lleva el encabezamiento “Disculpas/Disculpes/Apologize”, arranca con un reconocimiento: “Somos conscientes de que el catering ofrecido, el pasado sábado, no estuvo a la altura de los estándares del club y lamentamos las molestias ocasionadas”.

Caos ante las taquillas del Camp Nou antes del Barça-Alavés. / El Periódico

En compensación a este segundo (o primer) desastre del fatídico sábado, el club informa a los socios afectados que, en el partido frente a Osasuna, en el mismo Hotel Hyatt, “les ofreceremos una gran novedad: el catering correrá a cargo del prestigioso restaurante Leña, del reconocido chef Dani García. Una propuesta gastronómica que les permitirá disfrutar de una experiencia única”. Se da la circunstancia de que este es el restaurante donde cenó Leo Messi la noche en que visitó, sigilosa y clandestinamente, el Spotify Camp Nou. Fue saliendo del Leña cuando convenció a su amigo Pepe Costa y a su compañero de selección Rodrigo de Paul para visitar el 'estadi'.

“Como prueba de nuestro compromiso”, sigue la carta a los socios desencantados, “os ofrecemos dos entradas para el partido de baloncesto entre el FC Barcelona y el Olympiacos, que tendrá lugar el viernes 12 de diciembre, a las 20.30 horas, en el Palau Blaugrana”. Eso sí, muy importante, el club recomienda que los socios que acepten estas dos entradas “sean aficionados del FC Barcelona”. “Es decir”, bromeó Lázaro, “que no sean griegos”.

A EL PERIÓDICO le consta que varios socios afectados por el deficiente y pobre catering han rechazado las entradas del partido de baloncesto porque ellos son, especialmente, futboleros y no les interesa el deporte de la canasta. La misiva del Equip Hospitality concluye agradeciendo “vuestra comprensión y confianza” y asegurando: “Trabajamos cada día para ofreceros lo mejor. Saludos cordiales”.