Se retira Danilo Gallinari a los 37 años, el italiano con más puntos en la historia de la NBA que sufrió dos roturas de ligamento

"Nuestro viaje no termina aquí, solo cambia el destino", son las palabras con las que Danilo Gallinari se despide de su carrera como jugador de baloncesto tras 20 temporadas como profesional, 16 en la NBA, 777 partidos y el récord de puntos para un italiano en Estados Unidos (11.607). Cifras que de no ser por las lesiones que sufrió desde el primer día podrían haber sido todavía mejores. "Ha sido una carrera maravillosa, pero sin las lesiones estaríamos hablando de legendaria", dijo el propio Gallinari. Nunca fue nombrado All-Star, ni ganó el anillo a pesar de jugar en ocho equipos de la NBA, pero en Italia se le reconoce su estatus como ídolo por su trayectoria en el extranjero, su paso por la selección y sobre todo por su capacidad de superación.

En su video de despedida, "Gallo" ha querido dialogar con el propio deporte que tantas alegrías y tanto sufrimiento le ha dado a lo largo de dos décadas de actividad: "No recuerdo cuándo entraste de verdad en mi vida, a lo mejor el día que escuché la pelota botar por primera vez y supe que había algo más detrás de ese sonido". Sus orígenes se remontan a 2004, cuando tenía 16 años y debutó como profesional en Casalpusterlengo, equipo de tercera división italiana. Después siguieron tres temporadas en Olimpia Milano, donde tuvo que esperar hasta 2008 para debutar en Euroliga, competición en la que promedió 14,9 puntos, 4,2 rebotes, 1,7 asistencias y se llevó el premio como Estrella Emergente de la Euroliga.

El sueño americano

Fue seleccionado en la sexta posición del draft por los New York Knicks, pero sufrió una lesión de espalda en el segundo partido y se perdió la gran mayoría de su temporada como rookie. Mike d'Antoni, entrenador de la franquicia neoyorquina en esa época, había sido compañero de equipo de su padre Vittorio, con quien ganó el título de la Euroliga en 1987 cuando eran jugadores de Olimpia Milano. Su etapa en los Knicks llegó a su fin cuando Carmelo Anthony fue traspasado desde los Denver Nuggets, el segundo equipo de Gallinari y en el que más temporadas transcurrió a pesar de sufrir la primera rotura de ligamento cruzado anterior en 2013. La segunda llegaría como veterano de los Atlanta Hawks en 2023, aunque también fue el lugar donde más cerca estuvo de ganar el título, quedándose a dos victorias de disputar las Finales de la NBA.

Danilo Gallinari celebra un triple en su etapa como jugador de los Denver Nuggets. / PAUL BUCK / EFE

Gallinari ha tenido que esperar hasta su última temporada como profesional para levantar el primer trofeo de su carrera. Su intención era retirarse en la NBA como mentor en un equipo joven, pero fueron pasando los meses a lo largo de la temporada 2024-25 y seguía sin equipo. Mientras esperaba una llamada que nunca llegó desde su casa en Miami, dio la casualidad de que su vecino era Carlos Arroyo, la leyenda de la selección de Puerto Rico (también exjugador del Barça) que eliminó a Estados Unidos de los Juegos Olímpicos en Atenas 2004, quien le convenció para que fichara por Vaqueros de Bayamon, el equipo puertorriqueño del que es propietario. Así fue como Gallinari terminó ganando la liga del país caribeño, el primer y último título colectivo de su palmarés, además de ser galardonado como el MVP de la competición.

El último baile italiano

"Has sido un sueño, un refugio y un reto constante, me has hecho crecer y hacerme grande, me has hecho caer, y me has vuelto a levantar y me has enseñado a no dejar de creer y seguir intentándolo", es el mensaje de Gallinari que incluye en su despedida y que resume a la perfección su carrera como jugador. Después de conseguir el título nacional en Puerto Rico, su objetivo final era disputar un último torneo de Eurobasket con la selección italiana, pero fue derrotado en octavos de final contra la Eslovenia de Luka Doncic en el que fue su último encuentro de su trayectoria como jugador profesional. "Necesitaba el baloncesto. Desde agosto hasta febrero, esos meses en los que no jugaba, lo necesitaba. Y fue pura alegría. ... Hasta que no lo vives, no lo sabes realmente. Y no podría haber tenido una mejor experiencia", dijo sobre su aventura en Puerto Rico que le permitió llegar al Eurobasket y disputar 10 minutos por partido.

Danilo Gallinari en acción contra Bosnia durante el Eurobasket 2025. / GEORGI LICOVSKI / EFE

Danilo se retira siendo uno de 299 jugadores en disputar 14 temporadas o más en la NBA, el sexto con más triples anotados a su altura o más (2.08 m) y con el récord de triples en un partido para los Atlanta Hawks (10, empatado con Bogan Bogdanovic), así como uno de ocho en toda la historia de la NBA en meter 10 triples o más saliendo desde el banquillo. "Doy las gracias con el corazón lleno de agradecimiento por cada caída y cada regreso, aplauso y silencio, y sobre todo por haberme enseñado quien soy dentro y fuera de la pista", cierra el vídeo de despedida de Gallinari publicado en sus redes sociales.