Del 11 al 14 de diciembre
El pádel reventará el Sant Jordi en las Finals de Barcelona: todo vendido para la semifinales del sábado
Las entradas se han agotado ya para la jornada de semifinales del 13 de diciembre, en la que habrá más de 15.000 personas en el pabellón.
Hay ganas de ver el mejor pádel en Barcelona y los datos lo dejan bien claro. Más de 15.000 personas reventarán el Sant Jordi en la jornada de semifinales de las Premier Padel Finals, que tendrá lugar el sábado 13 de diciembre. La organización confirmó este miércoles el 'sold-out' histórico de ese día y también que apenas quedan localidades a la venta para la jornada final. El torneo, que se disputa del jueves 11 al domingo 14, volverá a ser un éxito.
En el Sant Jordi se reunirán los 16 mejores jugadores y las 16 mejores jugadoras del mundo en una cita ineludible para todos los amantes de un deporte que ya practican cinco millones de personas en España. Se trata de la segunda edición de las Qatar Airways Premier Padel Finals Barcelona, que recogieron el testigo del clásico Master Final del antiguo World Padel Tour, el circuito de pádel profesional más importante del mundo desde 2013 hasta 2023.
Capital mundial del pádel
Durante cuatro días Barcelona volverá a ser el epicentro del pádel mundial. El 'sold-out' del sábado no es la única noticia destacada del evento, ya que también se ha vendido la totalidad de los palcos corporativos. Marcas de referencia mundial han apostado por estar presentes, desde patrocinadores consolidados hasta nuevas firmas que quieren entrar en un ecosistema deportivo que crece sin límites.
A esto se suma una zona comercial de dimensiones nunca vistas en un torneo de pádel, la más grande y con mayor actividad registrada hasta ahora, con un interés creciente por parte de visitantes y marcas, tal y como apunta la organización del torneo.
El sorteo, este jueves
La jornada del domingo 14 de diciembre, que cerrará las Finals 2025 definiendo el tercer y cuarto puesto y a los campeones del torneo, también está a punto de colgar el cartel de 'sold out', mientras el viernes cuenta con un ritmo de venta estelar, muy por encima del registrado el año pasado. El jueves 11, en el que tendrá lugar el debut de los número uno, también arrancará con fuerza.
La cuenta atrás para las Finals ya se ha puesto en marcha y este jueves se celebrará en el Metropolitan Iradier de Barcelona el sorteo del cuadro final, que definirá el calendario del jueves y el viernes.
