Mi once favorito, por Jordi Puntí

¿Cuál es la alineación ideal de este Barça de Flick, el once que quisiéramos saber de memoria? No existe. De hecho, hoy en día no se puede predecir el once de ningún equipo. Antes, en el siglo XX, los niños se aprendían las alineaciones y las recitaban con la misma cantinela de quien dice el verso de Navidad. Hoy no, hoy los niños solo se saben los nombres de sus tres o cuatro ídolos a lo sumo. Aun así, antes de cada partido, el aficionado hace sus cábalas y se imagina una alineación ideal. Juega a ser entrenador.

En el Barça de este año, tan diezmado por las lesiones y los lances arbitrarios, estos juegos son complicados. Hasta el partido contra el Alavés, nadie habría dicho que las cifras de victorias y tropiezos del Barça eran casi calcadas a las de la pasada temporada, como mínimo en lo que a la Liga se refiere, y que donde flaquea es en la Champions. Las dudas venían porque nos fijamos antes en la calidad del juego que en la cantidad de puntos. En cambio, tras ganar al Atlético, todo parece más diáfano. La intensidad y la convicción nos recuerdan el éxito del año pasado y, de repente, empezamos a perfilar un once ideal.

Algunos nombres salen en todas las fotos: Joan Garcia, Cubarsí, Balde, Pedri, Raphinha, Lamine. Ya tenemos media plantilla poco discutible. Fermín y Olmo, con mayor salud y continuidad, también podrían figurar, se lo han ganado. Luego está el toma y daca entre mis apuestas sentimentales (Casadó, Bernal) y los inventos de Flick, a quien hay que hacer confianza: Eric García como comodín y Gerard Martín como central. Quedan por ver las medias tintas de Lewandowski, Ferran o Koundé, pero la elección también debe tener en cuenta dos ausencias relevantes en los últimos partidos del cambio: Araújo y De Jong. El caso del uruguayo es psicológico y necesita tiempo. Y es probable que el enigma De Jong defina los próximos meses. ¿Qué versión veremos? ¿El funcionario que ralentiza el juego y lo hace previsible hasta el aburrimiento? ¿O el cartógrafo que rompe líneas, abre espacios y facilita la invención de sus compañeros? Quizás cuando él también finalmente pise el nuevo Camp Nou lo entenderá.