Muere a los 57 años Elden Campbell, excampeón de la NBA

Elden Campbell, poderoso pívot de larga trayectoria en la NBA (15 temporadas), ha fallecido a los 57 años, según informó Los Angeles Times. Las causas del fallecimiento del exjugador, campeón de la liga estadounidense con Detroit Pistons en 2004, se desconocen.

Después de vivir los últimos coletazos de Magic Johnson con los Lakers, formó Campbell dúo en la pintura con Shaquille O'Neal antes de que Kobe Bryant tomara el mando. Siempre dio la impresión de no estar en el lugar adecuado en el momento oportuno.

La franquicia angelina escogió a Campbell (2,14 metros) en el Draft de 1990 en la vigesimoséptima posición. Allí estuvo durante ocho temporadas y media, antes de comenzar un periplo que le haría pasar por los citados Pistons, además de los Hornets, los Seattle Supersonics y los Nets.

Acabó su carrera deportiva con unos promedios de 10,3 puntos y 5,9 rebotes.

Pudo poner fin a su carrera, eso sí, con el orgullo de haber conquistado el anillo de la NBA de 2004. Fue precisamente en unas finales ganadas a los Lakers de Kobe, favoritos en la serie, en las que Campbell, a punto de cumplir 36 años, tuvo que batirse en duelo frente a su excompañero Shaquille. Los Pistons conquistarían aquellas finales en las que tenían el factor cancha en contra (4-1), con Chauncey Billups como MVP.