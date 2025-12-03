Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Viernes (La1, 18.00 h.)

Kevin Hart, Robbie Williams, Heidi Klum o Village People, entre los artistas invitados al sorteo del Mundial de la FIFA

La ceremonia reunirá este viernes a varios artistas de talla mundial en el acto previo al torneo del año que viene

Robbie Williams.

Robbie Williams. / Mohammed Badra / EFE

Giacomo Leoni Amat

Este viernes a partir de las 18.00 h. (horario peninsular) se celebra el sorteo final del Mundial 2026 y la FIFA ha organizado una ceremonia en Washington con varios invitados de primera categoría. La lista incluye a personalidades del mundo de la música y del cine, quienes tendrán el placer de acompañar a los responsables de dirigir el procedimiento oficial del sorteo, todavía por confirmar. El acto tendrá lugar en el histórico Centro John F.  Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D. C, y se podrá ver a través de La 1 en España, así como a través de RTVE Play y el canal oficial de la FIFA.

Kevin Hart, el carismático actor y comediante estadounidense, aportará sentido de humor y entretenimiento desde la posición de presentador junto a Heidi Klum, la modelo y actriz alemana que ya participó en el acto para la edición de 2006 en Alemania: "El Mundial tiene la capacidad única de unir el mundo, y formar parte de esa magia otra vez, en un escenario aún más grande con tres países anfitriones y 48 selecciones, es un privilegio indescriptible". También les acompañará en este rol el actor y productor Danny Ramírez: "Crecí jugando al fútbol, y tener la oportunidad de presentar este sorteo, conocer a leyendas mundialistas y conversar con ellas es un sueño hecho realidad. Que el torneo se celebre en Estados Unidos, donde nací, y en México, tierra donde están parte de mis raíces, lo hace todavía más especial". 

LEI17 LEIPZIG (ALEMANIA) 09/12/05 .- La modelo alemana Heidi Klum posa con el balón de la Copa Mundo 2006 el cual fue llamado 'Teamgeist' (espíritu de equipo) en el escenario durante la rifa oficial de la Copa Mundo de Fútbol 2006 realizada en Leipzig, Alemania, viernes 9 de diciembre. EFE/OLIVER BERG. FUTBOL. MUNDIAL 2006. SORTEOS. MODELOS. BALONES OFICIALES. BALON OFICIAL

La modelo alemana Heidi Klum posa con el balón de la Copa Mundo 2006. / OLIVER BERG / EFE

El apartado de las actuaciones artísticas estará protagonizado por una de las figuras más icónicas de la ópera y la música clásica, Andrea Bocelli, que en el pasado ya había sido invitado para momentos muy especiales en el fútbol como la ceremonia del Balón de Oro en 2022, cuando interpretó "Nessun Dorma" en el Théâtre du Châtelet de Paris. Robbie Williams, cantautor británico pop, ya actuó en la ceremonia de apertura de la Copa Mundial de la FIFA 2018 en Moscú, donde interpretó su éxito "Let Me Entertain You", y volverá a estar presente en un evento de la FIFA. Le acompañará con otra actuación musical la cantante estadounidense y reconocida artista multifacética Nicole Scherzinger. Después del sorteo, Village People interpretará en directo su icónica canción de Y.M.C.A.

Como es habitual en estos eventos de la FIFA, se espera la asistencia de numerosas leyendas del fútbol de todo el mundo que ayudarán en el procedimiento del sorteo, aunque sus nombres específicos para esta edición todavía no han sido comunicados oficialmente.

Ceremonia de apertura

Este evento servirá de antesala para la gran ceremonia de apertura que dé inicio al Mundial el 11 de junio de 2026 en el emblemático Estadio Azteca de la Ciudad de México. Será un evento histórico, ya que el Azteca se convertirá en el primer estadio del mundo en albergar partidos inaugurales de tres Copas del Mundo (después de 1970 y 1986). Inmediatamente después de la ceremonia, la selección de México, como nación anfitriona, disputará el primer partido del torneo.

