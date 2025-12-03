Un Girona pasivo dice adiós a la Copa en el patatal de Ourense

Habían sido los únicos verdugos de un club de Primera en la ronda anterior y este miércoles repitieron éxito. El Ourense eliminó al Oviedo a finales de octubre y repitió proeza contra un Girona estéril y pasivo que se atascó sin remedio en el patatal de O Couto (2-1). El conjunto gallego, que ha sumado 19 de los 21 últimos puntos en su grupo de Primera RFEF, aprovechó a la perfección las condiciones de su estadio y el apoyo de su afición para acabar con la aventura copera del cuadro de Míchel.

Tres días después de empatar contra el Madrid en Montilivi ofreciendo una notable imagen, el Girona fracasó en Galicia. Había advertido su técnico del peligro de la cita con el Ourense, pero no le hicieron demasiado caso. También cayó el Reus ante una Real Sociedad que pasó a la siguiente ronda con los goles de Goti y Sadiq, de penalti (0-2).

Gol en el minuto 2

Sin jugadores claves como Ounahi, Àlex Moreno o Witsel, el equipo catalán se llevó pronto la primera bofetada con el tanto de Yuste en el minuto 2 al culminar una jugada ensayada desde el córner. Asprilla puso las tablas tras errar un penalti cometido sobre Joel Roca (m. 25). Abel Ruiz, sustituido luego por una lesión, asistió al colombiano en el rechace para equilibrar un duelo en el que nunca se sintió cómodo el Girona.

No mejoró la imagen del bloque blanquirrojo tras el descanso y Omar firmó el segundo del cuadro gallego (m. 64). Intentó evitar el fiasco Míchel con los cambios, pero no encontró solución. Una falta al larguero con el meta Gazzaniga en busca del milagro fue la última ocasión de un Girona sin rumbo que mereció la eliminación.