El financiero Marc Ciria anuncia su precandidatura a presidir el Barça

Los opositores a la junta directiva de Joan Laporta continúan tomando posiciones. El economista barcelonés Marc Ciria (Barcelona, 1979), bajo el lema 'Es la hora de reiniciar' y un número 42 como seña de identidad ("hay una historia personal detrás de esa cifra", señalan desde su equipo), ha sido el último en confirmar sus intenciones. Presentará su precandidatura a presidir el Fútbol Club Barcelona el próximo 16 de diciembre, a partir de las 18.30 en la sala Bikini.

Ciria, antiguo colaborador de Laporta y que en los últimos tiempos se ha hecho un hueco en el 'entorno' barcelonista, se une así a una enrevesada carrera electoral de la que también forman ya parte la coalición que lidera Víctor Font junto a grupos como Suma Barça o Seguiment FCB ('Nosaltres'), y también el exdirectivo azulgrana Xavi Vilajoana, presidente de la Asociación de Promotores de Cataluña (APCE).

Nunca llegó a formar parte de ninguna junta directiva Marc Ciria, que pasó de defender los postulados 'laportistas' a criticar la gestión del actual presidente, especialmente en clave económica. Ciria, de hecho, impulsó junto a uno de sus más estrechos colaboradores, Iván Cabeza, una iniciativa para frenar una hipotética venta del 49% de BLM (Barça Licencing & Merchandising), la gallina mercadotécnica de los huevos de oro. Su idea era llevar la cuestión a votación en la última asamblea de compromisarios, pero no alcanzó las 2.888 firmas requeridas. Entregó 3.316 apoyos y el club sólo le validó 1.867, afeándole que entregara "fotocopias de un formulario de apoyo con datos y firmas de 2.605 personas, sin indicar el número de DNI ni adjuntándose copia" y "una impresión de hojas de Excel con un listado de nombres y datos de 600 personas, tres de ellas repetidas, sin referencia a ninguna propuesta ni firma".

La fecha de las elecciones

En cualquier caso, el tapete electoral es cada vez más tupido, sin que haya dado todavía un paso al frente Joan Camprubí Montal (Som un Clam), nieto y bisnieto de presidentes del Barça y que en octubre de 2024 se presentó en sociedad junto a Jordi Roche, que en los últimos tiempos ha dado un paso al lado.

Mientras las diferentes precandidaturas activan sus respectivas maquinarias sin que, por lo pronto, haya intención alguna de unir fuerzas, la directiva de Laporta puede jugar con los tiempos. Las elecciones deben llevarse a cabo entre el 15 de marzo y el 15 de junio de 2026. Y el propio presidente, en una entrevista en Catalunya Ràdio, admitió que quizá lo idóneo sería que se realizaran antes de concluir la temporada, previsiblemente en primavera.