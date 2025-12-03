El FC Barcelona subraya su apuesta por la entrada digital para luchar contra el fraude pese al caos del día del Alavés

No hubo ciberataque. El sistema falló. Una saturación ante unos picos de demanda provocó una bola en cadena que colapsó el acceso a los QR en la app de Socios el día del Alavés. Eso explicaron tres ejecutivos del FC Barcelona al lado de los representantes de las tres empresas que conforman la arquitectura digital del club. Y subrayaron que no volverá a pasar, que el problema se ha identificado y se ha solventado.

Un par de ideas quedaron claras en la comparecencia colectiva. Primero, la directiva de Joan Laporta necesita atajar cualquier amago de crisis por un caos que afecta directamente a los socios, y más con unas elecciones a la vuelta de la esquina. Por eso ha habido una petición de disculpas, una aparición presidencial y una rueda de prensa por los 7.500 abonados que no pudieron acceder a su pase.

Joan Laporta sonriente en el palco durante el partido de liga entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou. / JORDI COTRINA / EPC

Segundo, entrar en el campo mostrando el carnet de socio como antaño forma parte de la historia. No volverá. Ha desaparecido desde el exilio a Montjuïc. De lo que se trata es de combatir la reventa y el tráfico ilegal de entradas, una guerra que ya la anterior directiva emprendió con todos sus recursos y que no resulta fácil de ganar. Ha sido un asunto de mafias y redes organizadas que acumulaban carnets y que se combatió incluso con redadas de la Guardia Civil en coordinación con el mando del club.

“Es inevitable desprenderse de todo lo físico para pasar a lo digital”, explicó Marc del Río, director general del FC Barcelona. “Queremos erradicar el problema del fraude y creemos que de esta forma nos permitirá acabar con él”.

La visita del Eintracht

Es un momento oportuno para hablar del tema. La próxima semana aterriza en Barcelona el Eintraicht de Fráncfort en partido de Champions, el club que vino acompañado de un ejército de aficionados que invadieron el Camp Nou en abril de 2022. El club anunció un refuerzo de los controles visuales y nominativos en la distribución de entradas, las cuales ya aparecen en abundancia por diferentes webs.

El club aún no ha decidido si ante el equipo alemán se abrirá la opción al socio azulgrana de recibir un PDF, aparte del QR de la aplicación, como sucedió anoche ante el Atlético de Madrid. “Estamos aún estudiando la estrategia de cara al Eintracht”, explicó Marc del Río.

“Es complicado dada la experiencia, y no solo por la praxis con este club y sus aficionados. Ya determinaremos cómo lo haremos para evitar que estas cosas sucedan, no solo el día 9 sino toda la temporada”, remarcó.

Del Río indicó que el club se compromete a hacer "justicia" con los socios afectados por la incidencia del día del Alavés, "analizará cada caso individualmente" a través de la Oficina d'Atenció Barcelonista y se tratará de dar respuesta "con sentido común".

La fiabilidad del sistema

Los expertos de las tres empresas proveedoras del sistema digital -Devoteam, Slash Mobility y T-Systems- indicaron que anteriormente al día del Alavés se hicieron pruebas de estrés con 60.000 entradas y no se mostró ninguna incidencia. Se ha aplicado una solución para que no vuelva a ocurrir.

Ahora la arquitectura funciona y está preparada para cuando se complete el estadio, la capacidad alcance los 105.000 espectadores y se produzca un alud de peticiones, aseguraron.

El sistema del FC Barcelona es pionero y ha funcionado en Montjuïc, insistieron.

El e-ticketing es necesario para la lucha contra el fraude, repitieron.