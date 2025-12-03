El Espanyol apunta a la Copa: "Saldremos a ganar como si fuera la Liga, la Superbowl o la Meiland"

Consolidado en el top-6 de la Liga y aupado por las dos victorias consecutivas ante Sevilla y Celta, el Espanyol disputa este jueves la segunda ronda de la Copa con el objetivo de prolongar su aventura lo máximo posible en un torneo ilusionante. Repetir los títulos de 2000 y 2006 sería el mejor colofón a una temporada que tiene muy buena pinta, al menos por ahora. El próximo escollo es el Atlético Baleares (19.00 horas), tercero en el grupo 3 de Segunda RFEF igualado con el filial del Barça tras batir en la última jornada al Atlètic Lleida, precisamente el rival anterior de los pericos en la Copa.

"El equipo tiene una mentalidad de ganar o intentar ganar siempre. La Copa, al igual que la Liga, es importante. Si jugásemos la Superbowl o en la Meiland diría lo mismo. Saldríamos a ganar siempre", resumió este miércoles Manolo González, consciente de que afrontan una competición que ilusiona a los hinchas pericos. "Queremos llegar lejos. Sabemos que ganarla cada vez es más difícil porque los grandes tienen mucha exigencia. Ya nadie tira la Copa como pasaba antes. Pero nosotros iremos a muerte por llegar lo más lejos posible", insistió el técnico gallego.

"Creo en todos los jugadores"

Como ocurrió en el anterior pulso en Lleida, Manolo dará minutos a los menos habituales de la Liga en el choque Palma de Mallorca. "He demostrado que creo en todos los jugadores, sabiendo que no todos pueden jugar lo mismo porque es imposible. Todos han tenido opciones de jugar. Planteamos la Copa para ganarla", remarcó el preparador perico, que elogió al técnico rival (Luis Blanco, con pasado perico) y exigió a sus hombres que se tomen "en serio" el partido y compitan "al máximo" para pasar ronda.

Afianzado en la élite pero con un largo recorrido por las catacumbas, Manolo explicó lo que supone enfrentarse a un adversario de Segunda RFEF, la cuarta categoría del fútbol español. "Es un partido diferente. He jugado el encuentro desde la otra parte, estando en Segunda B, y es difícil. Pueden pasar muchas cosas. Es complicado porque el rival juega con una motivación grande, sin miedo a fallar. Además, el Atlético Baleares es un muy buen equipo. Hay que ganar con fútbol, sabiendo jugar el partido", concluyó el técnico.